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Зимние игры в Пхёнчхане
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20 февраля 2018, 7:24 | Фигурное катание | ТАСС

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в произвольном танце и по сумме программ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировые рекорды в произвольном танце и по сумме программ на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

Во вторник за произвольный танец французы получили 123,35 балла, по сумме — 205,28. Предыдущие рекорды (121,87 и 203,16) также принадлежали Пападакис и Сизерону.
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Фигурное катание

Авербух: Молодые российские фигуристы могут завоевывать медали ОИ-2022 в танцах

Авербух: Молодые российские фигуристы могут завоевывать медали ОИ-2022 в танцах

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Молодым российским танцевальным дуэтам будет по силам завоевать олимпийские медали в фигурном катании на Играх-2022 в Пекине. Таким мнением с ТАСС поделился российский хореограф, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду Илья Авербух.
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