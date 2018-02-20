Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в произвольном танце и по сумме программ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон обновили мировые рекорды в произвольном танце и по сумме программ на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
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Во вторник за произвольный танец французы получили 123,35 балла, по сумме — 205,28. Предыдущие рекорды (121,87 и 203,16) также принадлежали Пападакис и Сизерону.
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