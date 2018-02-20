Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в произвольном танце и по сумме программ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Молодым российским танцевальным дуэтам будет по силам завоевать олимпийские медали в фигурном катании на Играх-2022 в Пекине. Таким мнением с ТАСС поделился российский хореограф, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду Илья Авербух.