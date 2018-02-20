Загорски: Непонятно, почему мы получили низкий уровень за поддержку
Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, поделилась впечатлениями от выступления в произвольном танце.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
На текущий момент они занимают седьмое место.
«Допустили маленькую ошибку, но в целом хорошо выступили сегодня. Весь сезон делали поддержку, за которую получили низкий уровень. Непонятно, почему снизили. А так ура! Мы — олимпийцы! Завтра домой, нам взяли билеты на 10 утра.
Так много всего было на этой Олимпиаде, что, думаю, только после
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