Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32615492/
20 февраля 2018, 6:43 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Загорски: Непонятно, почему мы получили низкий уровень за поддержку

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, поделилась впечатлениями от выступления в произвольном танце.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

На текущий момент они занимают седьмое место.

«Допустили маленькую ошибку, но в целом хорошо выступили сегодня. Весь сезон делали поддержку, за которую получили низкий уровень. Непонятно, почему снизили. А так ура! Мы — олимпийцы! Завтра домой, нам взяли билеты на 10 утра.

Так много всего было на этой Олимпиаде, что, думаю, только после недели-двух, когда внутри себя в норму придёшь, можно будет сказать, чем запомнились Игры. Когда только узнали, что будем здесь выступать, тренировки стали проходить быстрее и лучше. Подготовка к соревнованиям проходила очень легко. Сейчас вернёмся, и, думаю, этих эмоций хватит надолго. Последние ли это наши соревнования в сезоне? Пока думаю, что да, но точно не знаем», — передаёт слова Загорски корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Авербух: Молодые российские фигуристы могут завоевывать медали ОИ-2022 в танцах

Авербух: Молодые российские фигуристы могут завоевывать медали ОИ-2022 в танцах

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Молодым российским танцевальным дуэтам будет по силам завоевать олимпийские медали в фигурном катании на Играх-2022 в Пекине. Таким мнением с ТАСС поделился российский хореограф, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду Илья Авербух.
Еще 7 новостей   Все новости

Губерниев: "Если у Крушельницкого и правда нашли мельдоний, то нам конец"

«Русские, что вы натворили?» Иностранцы - о допинге Крушельницкого

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Депутат Лебедев: "Допинг могут подбросить в любую секунду. Это провокация"
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней