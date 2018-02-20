Загорски: Непонятно, почему мы получили низкий уровень за поддержку

На текущий момент они занимают седьмое место.



«Допустили маленькую ошибку, но в целом хорошо выступили сегодня. Весь сезон делали поддержку, за которую получили низкий уровень. Непонятно, почему снизили. А так ура! Мы — олимпийцы! Завтра домой, нам взяли билеты на 10 утра.



Так много всего было на этой Олимпиаде, что, думаю, только после недели-двух, когда внутри себя в норму придёшь, можно будет сказать, чем запомнились Игры. Когда только узнали, что будем здесь выступать, тренировки стали проходить быстрее и лучше. Подготовка к соревнованиям проходила очень легко. Сейчас вернёмся, и, думаю, этих эмоций хватит надолго. Последние ли это наши соревнования в сезоне? Пока думаю, что да, но точно не знаем», — передаёт слова Загорски корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.