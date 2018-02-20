МОК о сорванной тренировке Загитовой: Иногда такое случается
ПХЕНЧХАН, 20 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос по сорванной тренировке российской фигуристки Алины Загитовой
допинг-офицерами лучше переадресовать во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), хотя такие инциденты иногда случаются.
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Российская фигуристка Алина Загитова в понедельник была вынуждена прервать официальную тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане через пять минут после ее начала
«Не знаю подробностей. Иногда такое случается. WADA активно работает над тем, чтобы этого не происходило. Вы можете переадресовать этот вопрос в WADA», — сказал Адамс на
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