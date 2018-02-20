МОК о сорванной тренировке Загитовой: Иногда такое случается

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Российская фигуристка Алина Загитова в понедельник была вынуждена прервать официальную тренировку на Олимпиаде в Пхенчхане через пять минут после ее начала из-за требования допинг-офицера WADA сдать пробу.