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Зимние игры в Пхёнчхане
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20 февраля 2018, 6:19 | Лыжный спорт | ТАСС

Канадская фристайлистка Кэсси Шарп завоевала золото Олимпиады в хафпайпе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Канадка Кэсси Шарп завоевала золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане во фристайле в дисциплине хафпайп. В своей лучшей попытке спортсменка показала 95,80 балла.

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© AP 2018

Второе место заняла француженка Мари Мартино (92,60), третье — американка Брита Сигурни (91,60). Единственная представительница команды олимпийских атлетов из России в данной дисциплине Валерия Демидова показала шестой результат (80,60).

Олимпиада в Пхёнчхане стала дебютной в карьере 25-летней Шарп, она также является победительницей Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games) 2016 года в дисциплине суперпайп. Шарп принесла Канаде седьмое золото на текущих Играх, всего в активе канадской команды 18 медалей (7+5+6).

Олимпиада завершится 25 февраля.
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