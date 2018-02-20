Канадская фристайлистка Кэсси Шарп завоевала золото Олимпиады в хафпайпе

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Второе место заняла француженка Мари Мартино (92,60), третье — американка Брита Сигурни (91,60). Единственная представительница команды олимпийских атлетов из России в данной дисциплине Валерия Демидова показала шестой результат (80,60).

Олимпиада в Пхёнчхане стала дебютной в карьере 25-летней Шарп, она также является победительницей Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games) 2016 года в дисциплине суперпайп. Шарп принесла Канаде седьмое золото на текущих Играх, всего в активе канадской команды 18 медалей (7+5+6).

Олимпиада завершится 25 февраля.