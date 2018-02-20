Американские СМИ: выступление сборной США на ОИ разочаровывает

«Самая большая американская сборная на зимних Олимпиадах — 241 атлет — пока не оправдывает возлагавшихся на нее надежд, — пишет Washington Times. — На ее подготовку было израсходовано много денег, а выступает она явно ниже своих возможностей. За девять дней Игр она завоевала так мало наград, что хватит пальцев на двух руках, чтобы их пересчитать. Норвегия, страна с населением 5,6 млн человек, лидирует [в общекомандном зачете] с 28 медалями — по одной на каждые 212 тыс. норвежцев, в то же время у США, где проживают 320 млн человек, лишь 10 медалей — по одной на каждые 32 млн человек».

«В США тратятся миллионы долларов каждый год на подготовку атлетов. Олимпийский комитет США только в 2016 году затратил на эти цели свыше $300 млн. Это — большие деньги, а отдача — маленькая», — указала Washington Times.

Washington Post, в свою очередь, напоминает, что согласно прогнозам информационного агентства AP, обнародованным перед Играми, американская сборная могла рассчитывать в Пхёнчхане на 40 медалей. «Ожидания были высоки с учетом того, что на Олимпиаде в Ванкувере восемь лет назад сборная завоевала 37 медалей, в Сочи — 28, — заметила газета. — Однако до конца Игр осталась неделя, а в копилке у сборной всего 10 наград, из которых пять завоеваны в различных состязаниях по сноуборду. А где же успехи в “традиционных” зимних дисциплинах?».

«Можно было бы отметить, что еще восемь американцев финишировали в своих дисциплинах четвертыми, а девять — пятыми. Но также резонно подчеркнуть, что за четвертые и пятые места награды не присуждают», — добавила Washington Post.