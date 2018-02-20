Игры в Пхенчхане посмотрит каждый третий житель Земли
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Каждый третий житель Земли будет смотреть зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал директор по менеджменту службы телевещания Олимпийских игр Тимо Люмэ.
Олимпиада в Пхёнчхане проходит с 9 по 25 февраля.
«По сравнению с Играми в Сочи число вещательных часов увеличено на 14 процентов, сочетание телевизионного контента по сравнению с цифровым — один к двум. Примерно 30 процентов, т. е. каждый третий житель Земли, будут смотреть Олимпийские игры в Пхёнчхане», — рассказал Люмэ.
По словам специалиста, церемонию открытия Игр, прошедшую 9 февраля, посмотрели около 300 млн зрителей. «Больше всего смотрели в Южной Корее — 10 млн человек. В США открытие смотрели почти вдвое больше человек, чем во всей Европе», — отметил он.
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