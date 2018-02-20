Первый канал: Крушельницкий принимал мельдоний из-за похмелья

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«Первая — провокация. Вещество могли подсыпать Александру Крушельницкому, например в столовой в Олимпийской деревне. Но кто может быть уверенным, что нужный стакан или ту самую тарелку не возьмёт кто-то другой? Этот вариант, скорее всего, отпадает.