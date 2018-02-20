Первый канал: Крушельницкий принимал мельдоний из-за похмелья
Первый канал выдвинул три версии того, как в
допинг-пробе российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу Олимпиады-2018 в дуэте с Анастасией Брызгаловой, мог оказаться запрещённый препарат мельдоний.
«Первая — провокация. Вещество могли подсыпать Александру Крушельницкому, например в столовой в Олимпийской деревне. Но кто может быть уверенным, что нужный стакан или ту самую тарелку не возьмёт
Вторая —
Наконец, третья версия — мельдоний восстанавливает баланс энергии в организме и помогает, среди прочего, при похмелье. Олимпиада — праздник спорта, но сухой закон на этом празднике не объявлен. Кто будет вчитываться в этикетку препарата, призванного помочь наутро?!" — говорится на сайте телеканала.
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