Алексей Анисимов: Без игроков НХЛ судейство Олимпиады не изменится
Главный арбитр КХЛ — о приглашении судей лиги на Игры в Пхенчхане, акклиматизации в Корее и качестве работы корпуса в нынешнем сезоне.
На хоккейном турнире, стартовавшем в южнокорейском Канныне в рамках ХХIII зимних Олимпийских игр, будут работать пять арбитров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Главными судьями станут россияне Константин Оленин и Роман Гофман, а также чех Антонин Ержабек. Кроме того, в матчах будут задействованы линейные арбитры из РФ Глеб Лазарев и Александр Отмахов. Глава судейского корпуса КХЛ, главный арбитр лиги Алексей Анисимов в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился мнением о готовности своих коллег к Олимпиаде, нынешнем уровне судейства и изменениях, которые могут быть внесены в правила уже в следующем сезоне.
— Если говорить о фигурах главных судей — вы были уверены, что Роман Гофман и Константин Оленин войдут в окончательный список? Или
— Опасений не было, потому что для Оленина это уже вторые Олимпийские игры. Он считается ветераном Международной федерации хоккея (IIHF), хотя ему еще нет 40 лет. Роман Гофман гораздо моложе. Другой вопрос, что прошлогодний чемпионат мира в Кельне и Париже для Романа прошел не очень гладко, но на то была объективная причина — травма. Хорошо, что он вернулся на уровень, которого от него ждала IIHF. Они отслеживают работу арбитров, постоянно мониторят
— В ноябре вам пришлось публично признать ошибку Константина Оленина, когда в матче «Спартака» с магнитогорским «Металлургом» он не наказал игрока
— Нельзя говорить об отдельном эпизоде. Тут больше вопрос в ежедневной работе, уровне и рейтинге того или иного судьи. Дело не в Оленине. Если разбирать работу любого судьи — всегда есть игры, которые не удаются. Судьи — такие же люди. Дело не в Мозякине и не в
— После травмы, о которой вы упомянули, Роману Гофману пришлось долго восстанавливаться?
— Самое печальное, что Роман получил травму, когда по обмену ездил на сборы НХЛ в Буффало. Ему было тяжело. Мы старались сразу не выпускать Гофмана на лед — хотели, чтобы он постепенно набрал форму. Если человек не долечился и сразу бросается на передовую, это может очень плохо сказаться на его состоянии.
— Насколько стандарты Олимпиады отличаются от принятых КХЛ?
— Особо они не будут отличаться. Здесь очень важно, что мы приучили игроков КХЛ к нашему стандарту: если должно быть удаление, оно всё равно будет. Независимо от того, на какой минуте и как это происходит. Почему я говорю, что мне хотелось бы видеть больше наших судей на Олимпийских играх? Конечно, в процентном соотношении я еще не мониторил, но,
— Отсутствие игроков НХЛ упростит судьям работу?
— Мне кажется, особых отличий не будет, потому что я общаюсь с судьями из НХЛ и смотрел прошлую Олимпиаду. Я бы не сказал, что стандарты сильно отличаются. Единственное, в НХЛ, зарабатывающей определенное количество денег, имеет больше места элемент шоу, чего нет в европейских лигах и не будет на Олимпийских играх. В плане правил разницы с предыдущими олимпиадами тоже нет. Хотим мы этого или нет, но сейчас во всех командах собраны элитные хоккеисты, а чем выше уровень игроков, тем судьям легче. Они играют чище, не делают глупых нарушений. В этом плане будет полегче в сравнении с регулярным чемпионатом КХЛ.
— Как изменилось судейство КХЛ в этом сезоне?
— По сравнению с прошлым годом стало меньше больших штрафов. Самое отрадное, их стало меньше в решающих играх. Не хочется сглазить, но в январе, когда идет борьба за место в
— Вы про споры игроков с судьями?
— Не споры. Я говорю именно про физический контакт — когда арбитров подсекают под ноги, бросают в них шайбы, замахиваются.
— Недавно КХЛ сняла пожизненную дисквалификацию с Дамира Рыспаева. С вами советовались по этому поводу?
— Я всегда ратую за то, что всё должно происходить в честной борьбе. В том числе и драки между игроками — это часть игры. Но они должны быть честными, один на один. Хулиганство я никогда не приветствовал. Что касается Дамира, меня не спрашивали насчет его возвращения. Думаю, таких инцидентов больше не повторится. Всегда есть игроки, которых называют trouble makers. Они были, есть и будут — и это нормально, просто нужно правильно смотреть на них, иногда беседовать с ними.
— Судьи КХЛ прилетели в Корею за четыре дня до старта хоккейного турнира. Этого достаточно для акклиматизации?
— Конечно, IIHF учитывает все сложности и разрабатывает логистику. В Корее только с Москвой разница во времени шесть часов. А ведь есть еще судьи из Европы и Америки, где часовые пояса еще дальше. Поэтому однозначно нужно не меньше четырех дней, чтобы немного прийти в себя, акклиматизироваться. По себе знаю — когда так резко меняешь часовые пояса, на
— В Южной Корее им предстоит провести две недели — вряд ли удержишь «московский режим»…
— Не удержишь, даже если захочется. Потому что будут совещания, собрания. И игры по московскому времени будут начинаться рано. Поэтому, конечно, нужно перестраиваться сразу. Сейчас мы в КХЛ думаем, как будем возвращать ребят после Олимпиады домой — при том, что сразу после Игр пройдут заключительные матчи регулярного чемпионата и тут же стартует
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