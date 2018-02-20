Расписание видеотрансляций Олимпиады: 20 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Во вторник 20 февраля в Южной Корее разыграют пять комплектов медалей. Первыми борьбу за награду начнут танцевальные дуэты в фигурном катании. Не пропустите!