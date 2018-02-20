Расписание видеотрансляций Олимпиады: 20 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Во вторник 20 февраля в Южной Корее разыграют пять комплектов медалей. Первыми борьбу за награду начнут танцевальные дуэты в фигурном катании. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
4:00 — 7:55 — Фигурное катание. Танцы, произвольная программа (разыгрываются медали)
10:40 — 13:00 — Хоккей. Мужчины,
12:55 — 13:55 — Лыжное двоеборье.
14:15 — 15:45 — Биатлон. Смешанная эстафета (разыгрываются медали)
15:35 — 16:45 — Лыжное двоеборье. Финал (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 3
3:05 — 6:00 — Керлинг. Мужчины.
8:05 — 11:00 — Керлинг. Женщины.
13:00 — 15:00 —
15:10 — 17:30 — Хоккей. Мужчины,
Видеопоток Telesport 4
4:30 — 5:55 — Фристайл. Женщины,
7:00 — 8:45 — Фристайл. Мужчины,
14:50 — 16:45 — Бобслей. Женщины, двойки, 1-й и 2-й заезды.
Видеопоток Telesport 5
6:10 — 8:30 — Хоккей. Мужчины,
Видеопоток Telesport 6
14:00 — 17:00 — Керлинг. Мужчины.
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