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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
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20 февраля 2018, 0:48 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 20 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Во вторник 20 февраля в Южной Корее разыграют пять комплектов медалей. Первыми борьбу за награду начнут танцевальные дуэты в фигурном катании. Не пропустите!

Видеопоток Telesport 2

4:00 — 7:55 — Фигурное катание. Танцы, произвольная программа (разыгрываются медали)

10:40 — 13:00 — Хоккей. Мужчины, плей-офф. Словения — Норвегия.

12:55 — 13:55 — Лыжное двоеборье.

14:15 — 15:45 — Биатлон. Смешанная эстафета (разыгрываются медали)

15:35 — 16:45 — Лыжное двоеборье. Финал (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 3

3:05 — 6:00 — Керлинг. Мужчины.

8:05 — 11:00 — Керлинг. Женщины.

13:00 — 15:00 — Шорт-трек. Мужчины, 500 м, квалификация. Женщины, 1000 м, квалификация. Эстафета, финал (разыгрываются медали)

15:10 — 17:30 — Хоккей. Мужчины, плей-офф. Финляндия — Южная Корея.

Видеопоток Telesport 4

4:30 — 5:55 — Фристайл. Женщины, хаф-пайп, финал (разыгрываются медали)

7:00 — 8:45 — Фристайл. Мужчины, хаф-пайп, квалификация.

14:50 — 16:45 — Бобслей. Женщины, двойки, 1-й и 2-й заезды.

Видеопоток Telesport 5

6:10 — 8:30 — Хоккей. Мужчины, плей-офф. США — Словакия.

Видеопоток Telesport 6

14:00 — 17:00 — Керлинг. Мужчины.
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Расписание видеотрансляций Олимпиады: 20 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Во вторник 20 февраля в Южной Корее разыграют пять комплектов медалей. Первыми борьбу за награду начнут танцевальные дуэты в фигурном катании. Не пропустите!
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