Жажда золота: в Пхенчхане начинается самое главное

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Бронза — здорово. Серебро — прекрасно. Но сколько бы объективных или субъективных причин российских неудач ни было, «ноль» в графе «золото» после полутора недель Олимпиады — это неприятно. Странно видеть нашу сборную ниже Белоруссии, Украины, Польши и Великобритании — и осознание того, что с десятками отстраненных спортсменов, включая нескольких суперзвезд зимнего спорта, ситуация могла быть иной (но какой, мы никогда не узнаем), не сильно-то поднимает настроение. Хочется золота!

И уже в ночь и с утра со вторника на среду начнется то, ради чего мы ждали эту Олимпиаду. Два главных блюда для России, в которых мы не на вторых ролях и не ждем подвигов от дублеров. И не просто рассчитываем на первое место — а требуем.

Дуэль Евгении Медведевой и Алины Загитовой — один из самых красивых, но в то же время жестоких сценариев Игр. 18-летняя Медведева, непобедимая чемпионка, которая доминировала на протяжении значительной части олимпийского цикла, именно в этом сезоне получила в соперницу юную и не менее талантливую россиянку. И совсем недавно, на чемпионате Европы, Евгения всего во второй раз во взрослой карьере, считая все турниры, включая этапы «Гран-при», не смогла победить, уступив как раз Загитовой.

Почему эта история жестокая? Потому что мы знаем о том, что век женщин-одиночниц не всегда длинный — а с учетом феноменальной конкуренции в российском фигурном катании стоит ожидать появления новых Медведевых, Загитовых и Сотниковых уже в ближайшие пару лет. Шанс на золото даже для топ-спортсменок может оказаться последним.

Медальный зачет Олимпиады после 19 февраля Спорт-Экспресс

Второе «блюдо» — это, конечно, хоккей. Групповой этап, бессмысленный и скучный, в котором единственное яркое событие — это, увы, поражение России от Словакии — наконец-то закончился. Никто не объяснит, зачем хоккейному турниру были нужны эти несколько дней, после которых ни одна команда не вылетает, но теперь можно переключиться с кисло-горького на сладкое — плей-офф.

И мы, как и перед началом Олимпиады, говорим только о золоте — другие медали нам неинтересны. Потому что пусть и была эта досадная оплошность со Словакией, в двух следующих матчах Россия показала, что с мощью ее атаки в Пхенчхане никому не сравниться. Потому что команде Олега Знарка сказочно везет — с составом группы, с помощью Словении в последнем туре и первым местом в квартете, а теперь и с сеткой плей-офф!

Еще никогда Россия не проигрывала на крупных турнирах — Олимпиадах и чемпионатах мира — командам второго эшелона. И не найти ни одной рациональной причины, чтобы Словения или Норвегия, которые разыграют место в четвертьфинальной паре с нашей командой, как-то прервали эту приятную традицию.

Дальше будет сложнее. Но ни Чехия, ни Канада, ни Швеция с Финляндией не должны остановить российскую сборную. Как сказал в интервью «СЭ» Вячеслав Фетисов, «проиграть мы можем только сами себе».

Олимпиада уже была для России бронзовой и серебряной. Пора стать золотой!

Плей-офф хоккейного турнира Олимпиады Спорт-Экспресс

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.