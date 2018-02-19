«Тут никто не понимает, почему Устюгова нет на Олимпиаде»: откровения тренера российских звезд
Большое интервью немецкого тренера Маркуса Крамера, который привел наших лыжников к сенсационному прорыву на этой Олимпиаде.
Российские медалисты Игр-2018 в лыжных гонках:
— мужская сборная России (Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН, Денис СПИЦОВ) — серебро в эстафете,
— Юлия БЕЛОРУКОВА — бронза в спринте,
— Александр БОЛЬШУНОВ — бронза в спринте,
— Денис СПИЦОВ — бронза в индивидуальной гонке,
— женская сборная России (Анна НЕЧАЕВСКАЯ, Наталья НЕПРЯЕВА, Юлия БЕЛОРУКОВА, Анастасия СЕДОВА) — бронза в эстафете.
ПЛАНИРОВАЛ НА ИГРАХ ВСЕГО ОДНУ МЕДАЛЬ
— Маркус, наши поздравления: российские лыжники завоевали на Играх уже пять медалей, то есть почти половину от общего количества наград. Вы могли ожидать такого результата?
— После отстранений и недопуска лучших спортсменов мы выступаем здесь очень молодой командой. Когда мы летели в Пхенчхан, я думал в лучшем случае об одной медали. А сегодня у нас уже пять, и впереди еще гонки. Это потрясающе! Я считаю, это отличный знак для всей команды. Медали на Олимпийских играх можно выигрывать, даже если вы приехали так называемым «вторым» составом.
— Вы видели видео с переживаниями на трибунах президента федерации Елены Вяльбе?
— Да, я это видел и в записи, и вживую. Она действительно делает все возможное для команды, для нее это как вторая семья. Очень приятно видеть такие эмоции.
— Юлия Белорукова рассказала, что вы тоже заплакали, когда она выиграла бронзу в спринте.
— Да, это правда. Выиграть олимпийскую медаль — это всегда нечто особенное. Мне приходилось добиваться этой цели с разными спортсменами, но с вашими девочками было особенно важно. Два года назад никто и подумать не мог, что это реально. Но в прошлом году мы взяли медаль на чемпионате мира, а теперь — и на Олимпиаде. Особенно я был рад за Юлю. У нее очень тяжело складывался сезон, были травмы. Мы вообще были не уверены, что у нее получится здесь выступить.
— Главная реакция российской общественности на происходящее в Пхенчхане: вау, лыжи оказывается настолько интересны! Вы чувствуете, что у болельщиков словно открылись глаза на ваш вид спорта?
— Я очень надеюсь, что лыжные гонки станут популярнее в России. Этому радуются даже те ребята из нашей команды, которые не смогли сюда приехать. Каждый день они пишут, звонят и поддерживают нас.
НЕ ОБИЖУСЬ, ЕСЛИ
— Вы сказали, что изначально думали привезти из Пхенчхана только одну медаль. Разве вы не видели на этапах Кубка мира и тренировках, что команда здорово готова и может зажечь на этих Играх?
— Речь ведь шла о незнакомой трассе, о соревнованиях в совсем другом часовом поясе. Наверняка можно говорить о
— Белорукова рассказывала о вашем разговоре накануне отъезда в Пхенчхан так: «Если бы Маркус сказал
— Когда проводишь с человеком по 300 дней в году, порой даже слов не нужно. Уже по одному взгляду все понятно. У нас уже была с Белоруковой очень сложная история в прошлом году, когда у нее случилось несчастье в семье. Известие об этом пришло прямо во время сбора. Это было очень тяжело, я сам впервые в жизни оказался в такой ситуации. Но мы сумели привести ее в норму, и в том же году она выиграла медаль чемпионата мира. В одиночку я бы ничего не смог, тогда вся команда сплотилась вокруг нее.
— Как принималось решение поставить Анну Нечаевскую на последний этап эстафеты?
— Это была моя идея. Елена Вяльбе сначала спросила: «Может,
— Ребята из мужской эстафеты всерьез расстроились, что не выиграли у норвежцев. Вы тоже верили, что золотая медаль возможна?
— Когда на трассе был Большунов, на секунду закралась такая мысль. Но я изначально понимал, что Червоткину будет очень сложно. Он долго болел и буквально несколько дней как приехал на Олимпиаду. Мы рисковали, сходу поставив его в эстафету, но выбора не было. У нас элементарно не хватает здесь людей. Серебряная медаль в таких условиях — это великолепный результат.
— В России есть такая поговорка: что ни делается, все к лучшему. Может, если бы на Игры попали все опытные лыжники, не получили бы шанса проявить себя Большунов, Спицов и остальные?
— Перед нами не стояло бы выбора. Большунов, Спицов, Ларьков и Червоткин в любом случае попали бы в команду, потому что показывали хорошие результаты на Кубке мира. Только помимо них у нас были бы еще Легков, Белов, Вылегжанин, Устюгов… Сейчас вместо 20 человек, как планировалось, мы привезли на Игры только 12. То есть мы могли бы взять в Пхенчхан и молодежь, и всех опытных спортсменов. И потом уже решать с составом на конкретную гонку в зависимости от их формы.
— Герои этих Игр Большунов, Спицов, Червоткин, Непряева тренируются в молодежной группе у Юрия Бородавко. Что будет через год, когда они выйдут из этого возраста? Вы заберете их к себе?
—
КАК ТОЛЬКО ЛЕГКОВ ЗАХОЧЕТ — ОН ПОЛУЧИТ МЕСТО В КОМАНДЕ
— Вы поддерживаете связь с Сергеем Устюговым, Александром Легковым и другими лыжниками, которые не были приглашены на эту Олимпиаду?
— Конечно. Даже здесь, в Пхенчхане я пишу и корректирую для них тренировочные планы. Важно, чтобы у ребят было чувство, что они не одни, не брошены. Поэтому я стараюсь почаще звонить, писать, напоминать, что совсем скоро этапы Кубка мира и надо быть в форме.
— То есть помимо того, что здесь вы единственный аккредитованный тренер в делегации и имеете массу работы со спортсменами, выступающими на Играх, вы еще и пишете планы для тех, кто сидит дома. Вы вообще спать успеваете?
— Все нормально, справляюсь. Сложно другое: я не имею возможности поговорить со спортсменами глаза в глаза, и поэтому мне сложно судить об их состоянии. Одно дело, когда ты видишь человека, а другое — говоришь с ним по телефону.
— В сети есть видеозапись вашего командного собрания накануне Олимпиады, где Вяльбе говорит, что каждый спортсмен может принять собственное решение — ехать ему в Пхенчхан или нет. У вас были опасения, что команда вообще откажется выступать здесь?
— Я был на 99 процентов уверен, что все поедут. Это совсем молодые спортсмены, они все хотели выступить и взять медаль. Сомнения изначально были только у Сергея Устюгова. Ему эта ситуация далась сложнее, чем всем остальным.
— Каково сейчас моральное и физическое состояние Устюгова?
— Ему сложно. Даже мне тяжело смотреть эти соревнования, зная, что один из лучших спортсменов сидит дома. В скиатлоне и в спринте он мог бы взять две золотые медали. Да и в эстафете с ним на последнем этапе у нас были бы шансы против норвежца Клебо. Но однажды Сергей сказал мне: «Маркус, почему я должен упрашивать МОК пустить меня на Олимпиаду, если они закрыли передо мной дверь?» Лично я даже представить себе не могу, почему они так сделали.
— У вас есть
— Я изучил все критерии, которые были опубликованы. Сергей выступал в Сочи, но его имени не было ни в каких списках. Он сдал на тех Играх четыре пробы, и все были «чисты» и без царапин. Единственное, у него есть одна «желтая карточка» за пропущенный
— Как может эта несправедливость повлиять на Устюгова: он станет только злее или наоборот, утратит мотивацию?
— В
— Как обстоят дела у Легкова? Он собирается продолжать карьеру?
— С самого начала мы понимали, что Легкову важнее всего сохранить олимпийское золото Сочи. Поэтому когда услышал о решении суда, я просто танцевал от счастья. Мы оба с ним знаем, что на тех Играх он был «чист». Эта медаль — его по праву, он был сильнейшим в гонке и шел к этой цели много лет. Что касается поездки в Пхенчхан, это уже было не так принципиально. Саша
НЕСЧАСТНЫЙ СПОРТСМЕН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ
— Как вам работается с Вяльбе?
— Сначала мне было непросто, порой я ее не понимал. Но сейчас, спустя полтора года, у нас отличный контакт. Она дает мне очень ценную информацию о спортсменах, ведь зачастую я не знаю бэкграунда. Да, окончательное решение остается за ней, но мы всегда его обсуждаем. За все время было, может, один или два случая, когда я был с ней не согласен.
— Вы поразительно отличаетесь от своего соотечественника Рикко Гросса из биатлона. Для Гросса работа со спортсменом заканчивается на трассе, а вы для команды — словно второй отец.
— Я повторю, что когда вы по 300 дней в году проводите вместе, невозможно относиться друг к другу без души. Мы очень много работаем на тренировках, но стараемся и просто хорошо проводить время. Грустный и несчастный спортсмен не может быть победителем. В межсезонье мы устраивали барбекю, ходили в боулинг и тому подобное. Вы не представляете, как я был счастлив, когда ребята здесь в Пхенчхане скакали на пьедестале. Видеть огонь в их глазах — это нечто!
— Вы слышали слова нашей биатлонистки Татьяны Акимовой, которая жаловалась, что не приглашенные в Пхенчхан тренеры за все Игры ей ни разу даже не позвонили?
— Если это так, у меня в голове это не укладывается. Мы же современные люди, есть «Скайп», другие средства видеосвязи. У нас с Александром Легковым тоже был такой момент, когда я не мог находиться рядом с ним и мы общались только по «Скайпу». До сих пор с улыбкой вспоминаю, как я словно маленький мальчик каждый вечер сидел перед компьютером и размахивал руками: делай вот так, тут прибавь, там убавь… Когда у спортсмена с тренером нет контакта, вряд ли можно надеяться на результат. Я вообще считаю, что каждую тренировку необходимо объяснять. Человек должен понимать, что и зачем он делает, к чему это должно привести.
— Далеко не все тренеры разделяют вашу позицию. Если спортсмену дать волю — он же может начать халтурить…
— Когда я только пришел в команду, тоже не все ребята это понимали. Мы садились вечером, я давал им план работы на завтра и говорил: «А теперь расскажите мне, зачем нам нужна эта тренировка?» И первые месяцы они делали так:
— Правда, что вы на самом деле понимаете русский, но специально заставили своих спортсменов учить английский язык?
— Я из Западной Германии, поэтому в отличие от Изабель Кнауте (бывший тренер и физиотерапевт российской команды — Прим. «СЭ») русский язык в школе не учил. Со временем, конечно, начал понимать отдельные слова. Но мне правда показалось очень важным, чтобы российские спортсмены начали говорить
— Российская лыжная команда — самая молодая на этих Играх. Значит ли это, что за нами будущее, и еще несколько лет — и мы порвем норвежцев?
— Я очень на это надеюсь! Сначала нужно тренироваться, как лучшие, а потом начинать обыгрывать этих лучших. Я знаю, как тренируются сильнейшие команды, и с девочками мы стремимся к этому уровню. Уже здесь, на Олимпиаде, у нас был хороший разговор с Настей Седовой. Я ей сказал: «Ты молодец, сделала большой шаг вперед и стабильно занимаешь места в топ-10. Но теперь пора делать следующий шаг и бороться за подиум». Для этого нужно больше внимания уделить работе в тренажерном зале и прибавить в
ИСТОРИЯ ПРО СОЧИ НАПОМИНАЕТ НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ
— Президент МОК Томас Бах ваш соотечественник, и вы можете судить о нем не только с точки зрения того, как он воспринимается в России.
— В Германии он находится под прессингом со стороны прессы. Прекрасно понимаю, что ему было сложно принять решение по нашей команде в Пхенчхане. Это действительно был непростой выбор. Но почему в результате этого выбора пострадали спортсмены? Насколько я понимаю из общения с нашими адвокатами, в конечном счете никто толком не знает, что там происходило в Сочи. Лично мне это скорее напоминает научную фантастику. Меня самого на той Олимпиаде не было, но все мои спортсмены говорят: никто не предлагал нам допинг, мы не сдавали заранее чистой мочи и даже не слышали ни о каких подменах. Я на сто процентов уверен, что они говорят правду.
— Вы не пожалели о своем решении работать в России? Ведь в том числе и ваша репутация оказалась под угрозой.
— Ни капли. Я знаю Легкова уже много лет. Я никогда в жизни не видел спортсмена, который тренировался бы с такой отдачей, как он. Он работает на каждой тренировке даже не на сто, а на сто десять процентов. Когда мне представилась возможность поработать с ним и с Ильей Черноусовым, я даже не сомневался.
— Кстати, о Черноусове. Как вы относитесь к словам Бородавко, который заподозрил его в клевете?
— Мы говорили об этом с Бородавко, и он утверждает, что журналисты его неправильно поняли. Для меня дико даже предположить нечто подобное. В прошлом году мы всерьез обсуждали, чтобы Черноусов стал тренироваться в моей группе. Мы встретились, я показал ему весь наш план сборов. Моим единственным условием было, чтобы он строго ему следовал. Вариант «на этот сбор поеду, а на следующий — нет» не устраивал, потому что тогда и другие спортсмены в группе захотели бы себе такие же условия.
— Черноусов в итоге сам отказался от работы с вами?
— Да, и я прекрасно его понимаю. У него семья в Швейцарии, маленький ребенок,
— Вы собираетесь продлить свой контракт после Олимпиады?
— Решение будет принимать Вяльбе, но лично меня все устраивает. Ваша команда правда стала для меня второй семьей. Не только спортсмены, но и
Наталья МАРЬЯНЧИК из Пхенчхана.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter