Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32613392/
19 февраля 2018, 20:54 | Керлинг | Спорт-Экспресс

Дмитрий Свищев: Уверен, мельдоний Крушельницкому подсыпали

Президент Федерации керлинга РФ считает ситуацию с Александром Крушельницким спланированной провокацией против России. Напомним, накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе «А» Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сегодня была вскрыта проба «Б» — результат ее исследования будет известен в ближайшее время.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— В связи с тем, что до сих пор не обнародован результат пробы «Б», пока никто не имеет право комментировать эту историю. Только во вторник обо всем официально объявят, — начал Свищев.

— Как вы сами считаете, неужели спортсмен мог принять давно запрещенный мельдоний?

— Я давно знаю Крушельницкого. У него с 2015 года брали больше десяти проб, и все они были чистыми. Последнюю пробу взяли 22 января. На следующий день он улетел на сбор в Японию. 4 февраля уже приехал в Корею, в Олимпийскую деревню. А 12 или 13 февраля у него взяли пробу, которая оказалась «грязной». Причем концентрация препарата такая, что говорит о разовом применении.

Что это значит? Либо он шизофреник, либо все происшедшее — подстава. Сумасшедшим он не является. Парень находится в здравом уме. Целеустремленный, сильный спортсмен, хороший семьянин. Он же понимает, что ни в коем случае нельзя себя подставить, тем более принять запрещенный препарат. Керлинг такой вид спорта, где не нужен допинг. Уверен, что это провокация против всей страны.

Я подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой провести расследование. Это дело оставлять нельзя. Ладно мы, функционеры, нас пинком под ж…, и мы ушли. А парню судьбу сломали. Ребята честно завоевали бронзу, честно готовились весь цикл. Я их в обиду не дам! Мы сегодня провели совещание, выстроили концепцию борьбы. Сначала планируем разобраться с помощью сильных юристов, как такое могло произойти. Также привлекли специалистов по допингу. Надо понять, как мельдоний выходит из организма, сколько дней, месяцев или лет. Помните, уже был скандал с мельдонием?

— Конечно.

— Сам препарат безобидный, преимущества не дает. А допинг существенно влияет на результат. К сожалению, мы просто стали заложниками ситуации. Ребята досрочно отобрались в полуфинал Олимпиады. А наши враги это видели. Ну не мог он съесть таблетку, зная, что еще предстоит допинг-контроль. Всех призеров проверяют, это закон. Это подстава с четкой и яркой задачей дискредитировать нас. Я не хочу никого очернять — ни наших спортсменов, ни иностранцев. Но я думаю, что это хорошо продуманная, спланированная провокация. Западные СМИ сколько дней подряд говорили, какая красивая пара, потихонечку нагнетали, нагнетали, а в итоге кто-то подкинул таблетку, и нас растоптали. Сейчас я не имею права все рассказывать, но у меня есть некоторые факты.

— Которые доказывают, что это все подстава?

— Да, сто процентов. Но официальных данных даже МОК и ВАДА не обнародовали, потому что они не имеют права делать заявления до обнародования пробы «Б». Гипотетически остается вероятность, что проба будет отрицательная.

— Но вы сами в это верите?

— К сожалению, я не верю. Все говорили, что возможна провокация. Посмотрите, как тяжело проходила подготовка к Олимпиаде. Людей отстраняли по списку Родченкова, это нормально вообще?

Я знаю Крушельницкого. Он не имеет никакого отношения к допингу. Я что, должен мамой клясться? Но ни меня, ни его никто не слышит. Будем его отстаивать. В чем наша вина? Все говорили — внимательно относитесь к ситуации. Следите за тем, с кем общаетесь, куда идете, с кем и где едите, что едите, где лежат и стоят бутылки с водой. Но для заинтересованных профессионалов обойти преграды не так сложно. Спортсмены же заточены на сами соревнования, они тоже могут потерять бдительность. А враги при этом могут воспользоваться моментом, что-то подсыпать, подлить. Уверен, так и было. Другой вопрос, кто это был и кому это нужно.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Керлинг

Федерация керлинга России запросила данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи

Федерация керлинга России запросила данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР), чтобы разобраться в ситуации с допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого, в отношении которого было открыто дело по нарушению антидопинговых правил, запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпийским играм 2018 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФКР Андрей Созин.
Еще 7 новостей   Все новости
18 февраля

Смерть на взлете. Скончалась 22-летняя российская фехтовальщица

Огонь! Резцова ответила на скандальное заявление Акимовой

Иностранцы атаковали Белорукову. А она им ответила!
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней