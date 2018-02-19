Дмитрий Свищев: Уверен, мельдоний Крушельницкому подсыпали
Президент Федерации керлинга РФ считает ситуацию с Александром Крушельницким спланированной провокацией против России. Напомним, накануне появилась информация о том, что в
допинг-пробе «А» Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сегодня была вскрыта проба «Б» — результат ее исследования будет известен в ближайшее время.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— В связи с тем, что до сих пор не обнародован результат пробы «Б», пока никто не имеет право комментировать эту историю. Только во вторник обо всем официально объявят, — начал Свищев.
— Как вы сами считаете, неужели спортсмен мог принять давно запрещенный мельдоний?
— Я давно знаю Крушельницкого. У него с 2015 года брали больше десяти проб, и все они были чистыми. Последнюю пробу взяли 22 января. На следующий день он улетел на сбор в Японию. 4 февраля уже приехал в Корею, в Олимпийскую деревню. А 12 или 13 февраля у него взяли пробу, которая оказалась «грязной». Причем концентрация препарата такая, что говорит о разовом применении.
Что это значит? Либо он шизофреник, либо все происшедшее — подстава. Сумасшедшим он не является. Парень находится в здравом уме. Целеустремленный, сильный спортсмен, хороший семьянин. Он же понимает, что ни в коем случае нельзя себя подставить, тем более принять запрещенный препарат. Керлинг такой вид спорта, где не нужен допинг. Уверен, что это провокация против всей страны.
Я подал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой провести расследование. Это дело оставлять нельзя. Ладно мы, функционеры, нас пинком под ж…, и мы ушли. А парню судьбу сломали. Ребята честно завоевали бронзу, честно готовились весь цикл. Я их в обиду не дам! Мы сегодня провели совещание, выстроили концепцию борьбы. Сначала планируем разобраться с помощью сильных юристов, как такое могло произойти. Также привлекли специалистов по допингу. Надо понять, как мельдоний выходит из организма, сколько дней, месяцев или лет. Помните, уже был скандал с мельдонием?
— Конечно.
— Сам препарат безобидный, преимущества не дает. А допинг существенно влияет на результат. К сожалению, мы просто стали заложниками ситуации. Ребята досрочно отобрались в полуфинал Олимпиады. А наши враги это видели. Ну не мог он съесть таблетку, зная, что еще предстоит
— Которые доказывают, что это все подстава?
— Да, сто процентов. Но официальных данных даже МОК и ВАДА не обнародовали, потому что они не имеют права делать заявления до обнародования пробы «Б». Гипотетически остается вероятность, что проба будет отрицательная.
— Но вы сами в это верите?
— К сожалению, я не верю. Все говорили, что возможна провокация. Посмотрите, как тяжело проходила подготовка к Олимпиаде. Людей отстраняли по списку Родченкова, это нормально вообще?
Я знаю Крушельницкого. Он не имеет никакого отношения к допингу. Я что, должен мамой клясться? Но ни меня, ни его никто не слышит. Будем его отстаивать. В чем наша вина? Все говорили — внимательно относитесь к ситуации. Следите за тем, с кем общаетесь, куда идете, с кем и где едите, что едите, где лежат и стоят бутылки с водой. Но для заинтересованных профессионалов обойти преграды не так сложно. Спортсмены же заточены на сами соревнования, они тоже могут потерять бдительность. А враги при этом могут воспользоваться моментом,
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