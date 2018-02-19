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19 февраля 2018, 21:05 | Хоккей | ТАСС

Телекомментатор NBC подвергся критике за высказывание о российском хоккеисте Войнове

ТАСС, 19 февраля. Комментатор американского телеканала NBC Майк Милбери подвергся критике за высказывание в адрес защитника команды олимпийских атлетов из России Вячеслава Войнова. Об этом сообщает американская газета New York Post.

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© ИТАР-ТАСС

Во время матча группового этапа Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане между российскими хоккеистами и сборной США (4:0) Милбери описал уход Войнова из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» как «неудачный инцидент с домашним насилием, который навредил команде». В 2015 году суд признал Войнова виновным в домашнем насилии и приговорил хоккеиста к 90 дням тюремного заключения.

Позднее он объяснил, что хотел подчеркнуть влияние инцидента на хоккей. «Как я уже сказал, отстранив Войнова, лига приняла абсолютно правильное решение», — отметил Милбери.

Скандалы с телекомментаторами NBC на Олимпиаде-2018

Это не первый подобный инцидент для NBC на Играх-2018. Ранее во время трансляции женского супергиганта, который прошел 17 февраля, комментатор Дэн Хикс преждевременно назвал олимпийской чемпионкой горнолыжницу из Австрии Анну Файт и завершил трансляцию. К этому моменту соревнования еще не закончились, и вышедшая на старт под 43-м номером чешская спортсменка Эстер Ледецкая опередила Файт и выиграла олимпийское золото.

Телекомментатор NBC Боде Миллер, являющийся олимпийским чемпионом Игр в Ванкувере в горных лыжах, во время трансляции женского гигантского слалома на Олимпиаде-2018 предположил, что брак Анны Файт повлиял на ее выступление. Он заявил, что бросать вызов гонке с мужем и без него — разные вещи. Позднее Миллер принес извинения за свои слова.

В 2014 году телеканал NBC заключил контракт с Международным олимпийским комитетом на сумму $7,75 млрд на показ Олимпийских игр до 2032 года. Эта сделка стала самой дорогой в истории Олимпиад.
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