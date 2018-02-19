Как расстёгнутое платье подвело французскую фигуристку

Если вчера больше всех на Олимпийских играх в Пхенчхане удивил российский кёрлингист Александр Крушельницкий, который в статусе чистого олимпийского спортсмена из России умудрился попасться на мельдонии, то сегодня в отсутствие большого количества соревнований и разыгрываемых наград над корейскими аренами также царила её величество глупость вольна или невольная.

Шведы против Тюмени

20-летний призёр Олимпийских игр в биатлоне швед Себастьян Самуэльссон решил словить хайпа на своём успехе и сейчас выступает главным агитатором за бойкот финального этапа Кубка мира в Тюмени. Он не только осудил решение IBU сохранить соревнования в России, но и призвал других спортсменов присоединиться к бойкоту. Формальным поводом стало отсутствие аккредитации РусАДА, хотя во многих странах национальных антидопинговых агентств никогда не было, но они проводят соревнования.

Сейчас именно шведы вышли на первый план с этими выступлениями. Те же канадцы приняли решение не ехать в Россию и уже давно замолчали на эту тему. При этом в юной голове Самуэльссона нетерпимость к Тюмени спокойно уживается с тем фактом, что его наставник Вольфганг Пихлер тренировал допингисток из России.

Пихлер против Трампа

Старина Вольфганг видимо передаёт подопечным не только ценный опыт, но и любовь к эксцентричным высказываниям. Комментируя очередную стрельбу в американской школе, он сказал, что «пока президентом США будет безумец Трамп, ничего не изменится». Свободное ношение оружия — это, да будет известно герру Пихлеру, одна из основ американской демократии. За долгие годы нахождения у власти демократы и не думали его отменять, но виноват в очередном рецидиве оказался Трамп. Так работает классическое двоемыслие и с допингом, где виновата всегда будет Россия.

Отвращение от результата? Вали домой

Не всё в порядке и во французском горнолыжном королевстве, хотя Алекси Пинтюро завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе. Его товарищ по команде и бой-френд двукратной олимпийской чемпионки Микаэлы Шиффрин Матьё Фэвр устроил скандал. Он признался, что «испытывает отвращение от результата», несмотря на успех соотечественника и нелестно отозвался о коллективе. Теперь его выслали домой за длинный язык, а Шиффрин заскучала и не выйдет на старт скоростного спуска.

Стриптиз поневоле

Одна из претенденток на медали в спортивных танцах француженка Габриэла Пападакис попала в пикантную ситуацию во время короткого танца. У неё отстегнулась застёжка на платье и обнажилась грудь, свидетелем чего стали миллионы телезрителей. К чести спортсменов они достойно завершили соревнование и заняли второе место. Хотя если бы не проблемы с платьем, наверняка, были бы первыми. Позже спортсменка призналась, что сразу почувствовала подвох и была вынуждена только молиться. Очевидно, что платье оказалось с браком и такое периодически случается на соревнованиях, но только на Олимпиаде вызывает огромный резонанс.

Оптимист Бабиков