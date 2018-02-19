«У нас не халявная сетка!»: при Слуцком даже стёкла лопаются

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«Победный состав не меняют», — этот тренерский штамп, который взяла на вооружение сборная России, перекрыл дорогу в заявку Вадиму Шипачёву. На вечерней тренировке он вновь вышел в синей манишке, приставленный четвёртым лишним к питерскому звену. Выражение лица Вадима говорит обо всём.

— В сборной России играют лучшие. У Знарка нет любимчиков и блатных. Будут играть те, кто лучше готов, — сказал, как отрезал Александр Медведев, которого мы встретили в Доме спорта. Член совета директоров СКА не стал защищать своего игрока перед своим тренером.

Неизменным осталось не только место Шипачёва на обочине, но и, например, тот странный обычай, согласно которому первым из полевых игроков на льду непременно появляется Александр Барабанов. Не тронул Знарок и все тройки, которые принесли сборной победу над США. Тренировался даже Артём Зуб, который концовку того матча не смог доиграть из-за микротравмы.

На лёд сборная вышла после дня перерыва. Накануне тренеры отменили занятие на тренировочном катке. Вместо этого игроки остались в Олимпийской деревне и оккупировали тренажёрный зал. Вечером, впрочем, у хоккеистов было время последить за другими соревнованиями. Павел Дацюк, как и полагается человеку по-хоккейному пожилому, остался дома, а вот Нестеров с Яковлевым были замечены на лыжах.

Знарок что-то надрывисто кричит и неистово бьёт клюшкой по борту. Так главный тренер нашей сборной подгоняет своих подопечных, пытаясь добиться максимального темпа выполнения упражнений. Дальше он сам, а не как обычно — Харийс Витолиньш, объясняет тактику собравшимся вокруг него игрокам. Учитывая, кто сидел в этот момент на трибунах, это можно было воспринять как персональный мастер-класс для Леонида Слуцкого.

— Мне интересно всё, и на тренировки смотреть. Раз уж приехал, надо охватить максимальное количество вещей, пользоваться возможностью, — рассказывает Слуцкий. — Первый раз наблюдаю за хоккейной тренировкой, поэтому пока не могу ответить, пригодятся какие-то элементы для работы в футболе или нет. В команде ни с кем не знаком. Со Знарком знакомы на уровне «здрасьте-здрасьте».

Бывший тренер сборной России после тренировки успел пообщаться с Кириллом Капризовым, но при этом признался, что его любимый хоккеист — Павел Дацюк. Журналисты, обступившие Слуцкого, ждали сравнений с Гарринчей или более молодыми бразильцами, а он удивил: «По стилю он мне напоминает Кристианом Эриксена. Эриксен — один из самых умных, креативных, со способностью отдать передачу с высокой конкретикой», — признался Слуцкий.

В качестве алаверды Дацюк отвесил комплиментов Слуцкому, попутно отметив, что ни на футбол, ни на КВН, где известный тренер появляется не многим реже, времени ему не хватает. Однако кастинг в клуб весёлых и находчивых Павел Валерьевич явно бы прошёл. На вопрос, о чём он первым делом подумал, увидев сетку плей-офф сборной России, капитан ответил в своём стиле: «о том, что поздно сегодня встал». Причём сказал он это с непробиваемым выражением лица. Так из наших спортсменов умеет только он.

Якобы лёгкая турнирная сетка сборной России, в которой нет места ни шведам, ни финнам, ни канадцам, стала темой дня. О том, проложена ли нам красная дорожка в финал, спрашивали, кажется, всех.

— На нашей дороге к финалу может оказаться сборная Чехии. А чехи — команда организованная и противная. Словакам мы уже проиграли. Чехословакия всегда была для нас неудобным соперником, — парировал Медведев.

— Чехия — очень организованная команда. С выстроенной обороной, хорошим вратарём. Есть ребята, которые могут забить: Коварж, Червенка. Вообще, чешская школа такая, что они вяжут, толком не дают играть. Все матчи плей-офф будут сложными, кто бы нам ни попался. Но всё в руках наших ребят, — вторил ему Яшин.

— Я бы не стал говорить, что у нас халявная сетка. Здесь все команды сильные, недооценивать их нельзя. Те очки, которые мы взяли, нельзя называть халявными. Да, другая сторона сетки посильнее, но на это не надо обращать внимание. Хорошо, конечно, что так совпало, но нам надо готовиться очень ответственно. Мы уже видели, что может случиться, когда команда недонастроена, — далёк от самоуспокоения Витолиньш.

Если мужской сборной России всё громче и громче прочат золото, то наши девушки из борьбы за медали высшей пробы выбыли. Всего час до матча с Канадой они наблюдали за тренировкой мужчин. Дольше всех задержалась Надежда Морозова — основной вратарь сборной. Любопытно, что она является двоюродной сестрой Алексея Морозова, который в свою очередь крёстный отец сына Ильи Ковальчука, на которого девушки всерьёз обиделись.

Сестру Морозова в итоге решили поберечь на матч за третье место, Ковальчука великодушно простили, а эффектной точкой тренировки стало разбитое вдребезги стекло. Постарался Сергей Мозякин. Как реагировать на выходку ветерана мы с коллегами толком не разобрались: то ли восхищаться силой броска нашего ветерана, то ли попрекать его за неточность. В одном только мы сошлись: разбитое стекло — на счастье.