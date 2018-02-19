Олимпийский чемпион назвал российских биатлонистов позором страны
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги выступления российских биатлонистов в личных гонках на Олимпийских играх в Пхенчхане. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
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«Неподготовленные люди поехали на Олимпийские игры — непонятно для чего. Но в таком состоянии ездить на Олимпиаду нельзя. Если чувствуешь, что не готов — нечего позорить страну. Это мое мнение, у них может быть свое — раз они поехали», — заявил Васильев.
Олимпийский чемпион также раскритиковал биатлонистку Татьяну Акимову: «Спортсмены вообще не имеют права высказываться в общественном поле, что якобы тренеры их не опекают. Зачем спортивную общественность возбуждать? Зачем обижать тех тренеров, которые и так из кожи вон лезут».
Васильев посчитал, что на Игры необходимо было привезти юниоров. «Им на следующий год уже мужиками соревноваться, надо среди мужиков стартовать! А вдруг бы они неплохо проявили себя? Вполне возможно. Что толку везти “мертвых”, которые заведомо будут занимать 30−50-е места?», — отметил он.
Российские биатлонисты провалили выступление в личных гонках на Олимпиаде в Пхенчхане. Лучшим результатом для четырех спортсменов, приехавших на Игры, стало 15-е место Акимовой в индивидуальной гонке.
Васильев — двукратный олимпийский чемпион в эстафете (1984, 1988).
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