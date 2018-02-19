Олимпиада-2018, день 11-й: последний шанс русского биатлона
20 февраля на Олимпиаде-2018 будет разыграно пять комплектов наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы россиян.
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Во вторник, 20 февраля, на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России по биатлону получит последний шанс показать хоть
Рано утром по московскому времени состоятся соревнования по фигурному катанию. В танцах на льду разыграют один комплект наград. Российской паре Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв явно занизили оценки в короткой программе. Наши ребята заняли шестое место. Хотя тройка находится в пределах прямой видимости (два с небольшим очка), побороться за медаль будет трудно.
Во фристайле в
В финале А эстафеты на 3000 метров по конькобежному спорту сборная России не будет представлена. В предварительном забеге наши девушки заняли последнее место и выступят в финале В. В лыжном двоеборье за Россию будет прыгать с трамплина, а потом бежать на лыжах Эрнест Яхин, но реальных шансов побороться за медаль Олимпиады у него нет.
В хоккее состоятся четыре матча 1/8 финала. Финляндия сыграет с Южной Кореей, США со Словакией, Словения с Норвегией и Швейцария с Германией. Сборная России заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в четвертьфинал. Соперником подопечных Олега Знарка будет победитель пары Словения — Норвегия.
20 февраля, вторник. День 11-й
Расписание. Разыгрываются 5 комплектов наград. Финалы
04:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
04:30. Фристайл. Женщины.
13:00.
14:15. Биатлон. Смешанная эстафета 2×6 + 2×7,5 км
15:45. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км.
Полное расписание соревнований
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Великобритания — Норвегия
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Япония — Канада
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Южная Корея — Швейцария
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Италия — Швеция
06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. США — Словакия.
06:10. Женщины. Матч за 7-е место
07:00. Фристайл. Мужчины.
08:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Канада — Китай
08:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. США — Южная Корея
08:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Великобритания — Япония
10:40. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. Словения — Норвегия
10:40. Хоккей. Женщины. Матч за 5-е место
13:00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-140
13:00.
13:00.
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Швейцария — США
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Норвегия — Италия
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Япония — Дания
14:50. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка
15:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. Финляндия — Южная Корея
15:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. Швейцария — Германия
15:55. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка.
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