Олимпиада-2018, день 11-й: последний шанс русского биатлона

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Во вторник, 20 февраля, на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России по биатлону получит последний шанс показать хоть что-то достойное. После всех недопусков в составе россиян осталось двое мужчин и две женщины — как раз столько, сколько нужно для смешанной эстафеты. Каждый раз мы пишем, что медаль для российских биатлонистов станет чудом. Тренер сборной Рикко Гросс заявил, что успехом для команды будет место в топ-6, что является разумным пожеланием и надеждой. Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев — тренерскому штабу не пришлось долго гадать над составом.

Рано утром по московскому времени состоятся соревнования по фигурному катанию. В танцах на льду разыграют один комплект наград. Российской паре Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв явно занизили оценки в короткой программе. Наши ребята заняли шестое место. Хотя тройка находится в пределах прямой видимости (два с небольшим очка), побороться за медаль будет трудно. Всё-таки судьи подпустят наших к пьедесталу только при полном провале других пар. Ещё одна наша пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро расположилась на 13-м месте после короткой программы и попытается пробиться в топ-10 завтра.

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Во фристайле в ски-хафпайпе надежды российских болельщиков будут связаны с Валерией Демидовой, которая сумела попасть в основной раунд, состоящий из трёх финалов. В первом надо пробиться в топ-9 из 12 участников, во втором — в топ-6 из 9. И уже в третьем финале шесть лучших спортсменок разыграют награды Олимпиады.

В финале А эстафеты на 3000 метров по конькобежному спорту сборная России не будет представлена. В предварительном забеге наши девушки заняли последнее место и выступят в финале В. В лыжном двоеборье за Россию будет прыгать с трамплина, а потом бежать на лыжах Эрнест Яхин, но реальных шансов побороться за медаль Олимпиады у него нет.



В хоккее состоятся четыре матча 1/8 финала. Финляндия сыграет с Южной Кореей, США со Словакией, Словения с Норвегией и Швейцария с Германией. Сборная России заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в четвертьфинал. Соперником подопечных Олега Знарка будет победитель пары Словения — Норвегия.

20 февраля, вторник. День 11-й

Расписание. Разыгрываются 5 комплектов наград. Финалы

04:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец

04:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп

13:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м

14:15. Биатлон. Смешанная эстафета 2×6 + 2×7,5 км

15:45. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км.

Полное расписание соревнований

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Великобритания — Норвегия

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Япония — Канада

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Южная Корея — Швейцария

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Италия — Швеция

06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. США — Словакия.