Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32612673/
19 февраля 2018, 20:32 | Олимпизм | Чемпионат.com

Олимпиада-2018, день 11-й: последний шанс русского биатлона

20 февраля на Олимпиаде-2018 будет разыграно пять комплектов наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы россиян.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

©  Чемпионат.com

Во вторник, 20 февраля, на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России по биатлону получит последний шанс показать хоть что-то достойное. После всех недопусков в составе россиян осталось двое мужчин и две женщины — как раз столько, сколько нужно для смешанной эстафеты. Каждый раз мы пишем, что медаль для российских биатлонистов станет чудом. Тренер сборной Рикко Гросс заявил, что успехом для команды будет место в топ-6, что является разумным пожеланием и надеждой. Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев — тренерскому штабу не пришлось долго гадать над составом.

Рано утром по московскому времени состоятся соревнования по фигурному катанию. В танцах на льду разыграют один комплект наград. Российской паре Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв явно занизили оценки в короткой программе. Наши ребята заняли шестое место. Хотя тройка находится в пределах прямой видимости (два с небольшим очка), побороться за медаль будет трудно. Всё-таки судьи подпустят наших к пьедесталу только при полном провале других пар. Ещё одна наша пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро расположилась на 13-м месте после короткой программы и попытается пробиться в топ-10 завтра.

Во фристайле в ски-хафпайпе надежды российских болельщиков будут связаны с Валерией Демидовой, которая сумела попасть в основной раунд, состоящий из трёх финалов. В первом надо пробиться в топ-9 из 12 участников, во втором — в топ-6 из 9. И уже в третьем финале шесть лучших спортсменок разыграют награды Олимпиады.

В финале А эстафеты на 3000 метров по конькобежному спорту сборная России не будет представлена. В предварительном забеге наши девушки заняли последнее место и выступят в финале В. В лыжном двоеборье за Россию будет прыгать с трамплина, а потом бежать на лыжах Эрнест Яхин, но реальных шансов побороться за медаль Олимпиады у него нет.

В хоккее состоятся четыре матча 1/8 финала. Финляндия сыграет с Южной Кореей, США со Словакией, Словения с Норвегией и Швейцария с Германией. Сборная России заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в четвертьфинал. Соперником подопечных Олега Знарка будет победитель пары Словения — Норвегия.

20 февраля, вторник. День 11-й

Расписание. Разыгрываются 5 комплектов наград. Финалы

04:00. Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец
04:30. Фристайл. Женщины. Ски-хафпайп
13:00. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3000 м
14:15. Биатлон. Смешанная эстафета 2×6 + 2×7,5 км
15:45. Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км.

Полное расписание соревнований

03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Великобритания — Норвегия
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Япония — Канада
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Южная Корея — Швейцария
03:05. Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Италия — Швеция
06:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. США — Словакия.

06:10. Женщины. Матч за 7-е место
07:00. Фристайл. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
08:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Канада — Китай
08:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. США — Южная Корея
08:05. Кёрлинг. Женщины. 10-й тур. Великобритания — Япония
10:40. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. Словения — Норвегия
10:40. Хоккей. Женщины. Матч за 5-е место
13:00. Лыжное двоеборье. Трамплин HS-140
13:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Квалификация
13:00. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификаци
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Швейцария — США
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Норвегия — Италия
14:05. Кёрлинг. Мужчины. 11-й тур. Япония — Дания
14:50. Бобслей. Женщины. Двойки. 1-я попытка
15:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. Финляндия — Южная Корея
15:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд. Швейцария — Германия
15:55. Бобслей. Женщины. Двойки. 2-я попытка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 20 февраля

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 20 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Во вторник 20 февраля в Южной Корее разыграют пять комплектов медалей. Первыми борьбу за награду начнут танцевальные дуэты в фигурном катании. Не пропустите!
Еще 7 новостей  

Губерниев: "Если у Крушельницкого и правда нашли мельдоний, то нам конец"

«Русские, что вы натворили?» Иностранцы - о допинге Крушельницкого

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Депутат Лебедев: "Допинг могут подбросить в любую секунду. Это провокация"
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней