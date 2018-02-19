Пхенчхан-2018, день 12-й: разгром в хоккее, допинг-офицеры против Загитовой

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СЛЕТЕВШЕЕ ПЛАТЬЕ, СОРВАННАЯ ТРЕНИРОВКА.

В фигурном катании начался розыгрыш четвертого комплекта наград. После командного турнира и соревнований спортивных пар и одиночников в борьбу вступили танцоры. И уже после короткой программы стало ясно, что российским дуэтам о медалях можно не мечтать. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев уступают третьему месту более двух баллов, а в танцах на льду это можно отыграть только с помощью благосклонности судей.

— Прокат был достойный, может, менее раскрепощенный, чем в команде, но тут и ответственность больше. Надо завтра кататься так, как умеем, — коротко прокомментировала свое выступление Екатерина Боброва.

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Теперь, по мнению Дмитрия Соловьева, терять им совершенно нечего.

— Мы работали над танцем. После командного турнира посмотрели прокат и изучили ошибки. Но есть человеческий фактор. Обидно, что не попали в сильнейшую разминку, но отрыв седьмого от третьего места минимален, можно отыграть. Что ж, догонять проще. Терять нечего!

Главным событием короткого танца стал инцидент с платьем француженки Габриэлы Пападакис. Во время выступления одного из элементов у нее обнажилась грудь. Сама фигуристка, в паре с Гийомом Сизероном претендующая на золотую медаль, назвала случившееся самым страшным кошмаром.

Но что платье — потом все забудется, выступать же Габриэле никто не мешал. А вот Алина Загитова осталась без тренировки из-за внезапного появления допинг-офицеров . Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, назвал вторжение допинг-офицеров «холодной войной и провокацией».

— Эти провокации со срывом тренировки делаются для того, чтобы выбить девочек из колеи. Организована психологическая атака, чтобы они ушли в себя, расстроились и допустили ошибки, не увидев медали. Время тренировки — полтора-два часа. Есть целые сутки, чтобы взять допинг-пробы. Но они идут и делают это специально, намеренно через пять минут после начала занятий, — подчеркнул он.

Федерация фигурного катания на коньках России призвала не использовать слово «провокация», хотя и согласилась с тем, что тренировка была сорвана.

ХОККЕЙ

ПЯТЬ ШАЙБ ОТ КАНАДОК

Пхенчхан. Канада - Россия - 5:0. Россиянки не смогли выйти в финал олимпийского турнира Reuters

В полуфинале женского хоккейного турнира россиянки уступили сборной Канады со счетом 0:5. В исходе матча вряд ли кто-то сомневался. На групповом турнире игра между россиянками и канадками завершилась ровно с таким же счетом.

— Не хватило нам хладнокровия. Хочется реализовывать свои моменты, но чего-то не хватает. Мне кажется, канадки выкладывались полностью. Мы начали играть более-менее активно, а не так от обороны, как это было в первом матче на групповом этапе. Соперник от нас такого не ожидал. Игра для нас сложилась лучше, чем первая. Хотя по счету так и не скажешь, — прокомментировала итог матча форвард сборной России Валерия Павлова.

В матче за бронзу российская команда сыграет с хоккеистками из Финляндии.

— Будем бороться до последнего. Все или ничего, — пообещала капитан сборной России Ольга Сосина. — Не надо удаляться, реализовывать свои моменты, больше бросать, идти на добивание. Со всей злостью идти и запихивать шайбу вместе с вратарем. Еще раз просмотрим игру с Финляндией в группе и сделаем выводы.

КЕРЛИНГ

АККРЕДИТАЦИЯ СДАНА. МЕДАЛЬ СЛЕДОМ?

Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Reuters

Российский керлингист Александр Крушельницкий, допинг-проба которого накануне дала положительный результат на мельдоний, ждет результатов тестирования пробы «Б».

Новость о мельдонии у российского спортсмена вызвала ожидаемую реакцию у члена исполкома МОК Ричарда Паунда.

— Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь, — Паунд не скрывал негодования. — Их нельзя было пускать в Пхенчхан.

CAS открыл дело про Крушельницкого, который вместе с супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Игр-2018 в дабл-миксте. Что ждет нашего спортсмена? Скорее всего, лишение медали и дисквалификация.

Федерация керлинга России заявила о «подставке» и пообещала бороться за Крушельницкого до конца. Защищать спортсмена будут швейцарские адвокаты.

За всеми этими событиями как-то выпала из поля зрения команда Виктории Моисеевой. Сегодня наши девушки сыграли два матча. В первом были разгромлены сборной Швейцарии со счетом 2:11, а во втором победили команду Дании со счетом 8:7. Однако эта победа не повлияла на турнирное положение — россиянки лишились даже теоретических шансов на выход в полуфинал.

БОБСЛЕЙ

ДВА ЗОЛОТА НА ЧЕТВЕРЫХ

Четыре олимпийских чемпиона: немцы Франческо ФРИДРИХ и Торстен МАРГИС, канадцы Александр КОПАЧ и Джастин КРИППС Reuters

Уникальный случай произошел в соревнованиях мужских двоек. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис и канадцы Джастин Криппс и Александр Копач поделили первое место. После четырех попыток у двух экипажей оказалось абсолютно одинаковое время. Бронзу завоевали Оскар Мелбардис и Янис Стренга из Латвии.