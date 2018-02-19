Пхенчхан-2018, день 12-й: разгром в хоккее, допинг-офицеры против Загитовой
«СЭ» — о главных событиях 19 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
СЛЕТЕВШЕЕ ПЛАТЬЕ, СОРВАННАЯ ТРЕНИРОВКА.
В фигурном катании начался розыгрыш четвертого комплекта наград. После командного турнира и соревнований спортивных пар и одиночников в борьбу вступили танцоры. И уже после короткой программы стало ясно, что российским дуэтам о медалях можно не мечтать. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев уступают третьему месту более двух баллов, а в танцах на льду это можно отыграть только с помощью благосклонности судей.
— Прокат был достойный, может, менее раскрепощенный, чем в команде, но тут и ответственность больше. Надо завтра кататься так, как умеем, — коротко прокомментировала свое выступление Екатерина Боброва.
Теперь, по мнению Дмитрия Соловьева, терять им совершенно нечего.
— Мы работали над танцем. После командного турнира посмотрели прокат и изучили ошибки. Но есть человеческий фактор. Обидно, что не попали в сильнейшую разминку, но отрыв седьмого от третьего места минимален, можно отыграть. Что ж, догонять проще. Терять нечего!
Главным событием короткого танца стал инцидент с платьем француженки Габриэлы Пападакис. Во время выступления одного из элементов у нее обнажилась грудь. Сама фигуристка, в паре с Гийомом Сизероном претендующая на золотую медаль, назвала случившееся самым страшным кошмаром.
Но что платье — потом все забудется, выступать же Габриэле никто не мешал. А вот Алина Загитова осталась без тренировки
— Эти провокации со срывом тренировки делаются для того, чтобы выбить девочек из колеи. Организована психологическая атака, чтобы они ушли в себя, расстроились и допустили ошибки, не увидев медали. Время тренировки —
Федерация фигурного катания на коньках России призвала не использовать слово «провокация», хотя и согласилась с тем, что тренировка была сорвана.
ХОККЕЙ
ПЯТЬ ШАЙБ ОТ КАНАДОК
В полуфинале женского хоккейного турнира россиянки уступили сборной Канады со счетом 0:5. В исходе матча вряд ли
— Не хватило нам хладнокровия. Хочется реализовывать свои моменты, но
В матче за бронзу российская команда сыграет с хоккеистками из Финляндии.
— Будем бороться до последнего. Все или ничего, — пообещала капитан сборной России Ольга Сосина. — Не надо удаляться, реализовывать свои моменты, больше бросать, идти на добивание. Со всей злостью идти и запихивать шайбу вместе с вратарем. Еще раз просмотрим игру с Финляндией в группе и сделаем выводы.
КЕРЛИНГ
АККРЕДИТАЦИЯ СДАНА. МЕДАЛЬ СЛЕДОМ?
Российский керлингист Александр Крушельницкий,
Новость о мельдонии у российского спортсмена вызвала ожидаемую реакцию у члена исполкома МОК Ричарда Паунда.
— Я изначально был против того, чтобы русские выступали здесь, — Паунд не скрывал негодования. — Их нельзя было пускать в Пхенчхан.
CAS открыл дело про Крушельницкого, который вместе с супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Игр-2018 в
Федерация керлинга России заявила о «подставке» и пообещала бороться за Крушельницкого до конца. Защищать спортсмена будут швейцарские адвокаты.
За всеми этими событиями
БОБСЛЕЙ
ДВА ЗОЛОТА НА ЧЕТВЕРЫХ
Уникальный случай произошел в соревнованиях мужских двоек. Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис и канадцы Джастин Криппс и Александр Копач поделили первое место. После четырех попыток у двух экипажей оказалось абсолютно одинаковое время. Бронзу завоевали Оскар Мелбардис и Янис Стренга из Латвии.
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