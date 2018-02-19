Сколько денег уже выплатит Казахстан спортсменам за Олимпиаду-2018

Таким образом, за шесть дней до завершения Олимпийских игр Казахстан должен выплатить своим спортсменам 150 тысяч долларов премиальных, или примерно 48 миллионов тенге. Стоит отметить, что 75 тысяч долларов должна получить Галышева, а еще 75 тысяч долларов — тренеры спортсмена. Причем здесь бонус распределяется между личным, первым и наставником сборной.

Ближе всех из остальных казахстанских спортсменов к шестерке сильнейших была мужская сборная по лыжным гонкам, которая в эстафете стала восьмой. Причем лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин завершил свой этап первым. Но далее Евгений Величко, Виталий Пухкало и Денис Волотка не смогли удержаться в ТОП-6.

Напомним, что с результатом в 77,40 балла Галышева выиграла «бронзу». Ее медаль стала первой в истории Казахстана в могуле на ОИ. Для 25-летней спортсменки из Восточно-Казахстанской области эта третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014 — седьмой.

Выплаты призерам летних и зимних Олимпиад регулируются постановлением правительства Республики Казахстан № 1435 от 19 декабря 2014 года. За «золото» спортсмен получает 250 тысяч долларов, за «серебро» — 150 тысяч, а за «бронзу» — 75 тысяч. Также премиальные получат казахстанцы, занявшие четвертое, пятое и шестое места — по 30, десять и пять тысяч долларов.

Аналогичные суммы за места с первого по шестого на Олимпиадах выплачиваются и тренерам спортсменов, но здесь бонус атлета распределяется между личным, первым и наставником сборной.

Помимо выплат от правительства РК, спортсмены за успешное выступление на Олимпиаде получают различные бонусы от областных акиматов и федераций своих видов спорта — например, квартиры, автомобили и денежное поощрение.

Добавим, что Казахстан платит самые большие призовые в мире за медали Олимпиады-2018. Данное исследование провело британское консалтинговое агентство Сonsultancy.