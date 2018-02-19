Очень милое видео: корейцы поддерживают нашу женскую сборную по хоккею

Но не будем расстраиваться, а лучше посмотрим, как милые корейцы поддерживают нашу команду!

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/687314504216" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>