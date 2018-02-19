Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32612237/
19 февраля 2018, 19:09 | Хоккей | ТАСС

Павлова: Cудьи не усматривали нарушений канадских хоккеисток на россиянках в матче ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитры не удаляли канадских хоккеисток в нескольких моментах в полуфинальном матче Игр в Пхёнчхане против команды олимпийских атлетов из России. Об этом журналистам рассказала форвард Валерия Павлова.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале со счетом 0:5. Во втором периоде канадка нанесла Анне Шохиной удар клюшкой по шее.

«Судейство было не лучшим в этой игре, были неприятные моменты, в некоторых из них не удаляли, хотя явные нарушения были, — сказала Павлова. — Мы играли более раскованно, сегодня атаковали, старались действовать раскрепощенней, но по моментам, хоть мы и не забили, выглядели лучше».

В матче за бронзу россиянки сыграют с командой Финляндии 21 февраля. «В третьем периоде, видимо, подустали. Мы в раздевалке обсуждали, что у них игроки накатываются из-за спины, но мы потеряли концентрацию. На матч за бронзу выйдем с боевым настроем, нам нужны медали», — отметила она.

Россиянки играли с командой Канады в первом матче Олимпиады на предварительном этапе, уступив со счетом 0:5.

«Не хватило хладнокровия, хочется реализовывать свои моменты, но чего-то не хватает. Мы начали играть более или менее активно, а не от обороны, как в первой игре. Они от нас этого не ожидали. Матч сложился получше, чем первый поединок», — считает Павлова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
19 Февраля, 15:10 Зрители 3396 1/2 финала Gangneung Hockey Centre
Канада 5:0
(1:0, 1:0, 3:0)
Россия
Главные тренеры
Лаура Шулер Алексей Чистяков
Вратари
Забадос Ш. Тараканова В. 42:30 (Александрова Н. 42:30)
1-й период
01:50 Дженнифер Уэйкфилд (Н. Спунер, Б. Тернбулл)
Ангелина Гончаренко 06:04
Екатерина Лобова 12:35
2-й период
23:10 Мари-Филип Пулен (М. Дауст)
23:31 Мари-Филип Пулен
Мария Баталова 27:39
Екатерина Смолина 36:34
3-й период
41:59 Дженнифер Уэйкфилд (Л. Фортино, Б. Тернбулл)
42:30 Эмили Кларк (Л. Стэйси, М. Миккельсон)
Елена Дергачева 48:17
Екатерина Лобова 53:35
54:08 Ребекка Джонстон (М. Дауст, Х. Ирвин)
58:33 Бриджетт Лакетт
Евгения Дюпина 58:33
Евгения Дюпина 58:33
Статистика
4 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Кэти Гуай (США)
Главный судья Мелисса Школа (США)

Хоккей

Телекомментатор NBC подвергся критике за высказывание о российском хоккеисте Войнове

Телекомментатор NBC подвергся критике за высказывание о российском хоккеисте Войнове

ТАСС, 19 февраля. Комментатор американского телеканала NBC Майк Милбери подвергся критике за высказывание в адрес защитника команды олимпийских атлетов из России Вячеслава Войнова. Об этом сообщает американская газета New York Post.
Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней