Павлова: Cудьи не усматривали нарушений канадских хоккеисток на россиянках в матче ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Арбитры не удаляли канадских хоккеисток в нескольких моментах в полуфинальном матче Игр в Пхёнчхане против команды олимпийских атлетов из России. Об этом журналистам рассказала форвард Валерия Павлова.
Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале со счетом 0:5. Во втором периоде канадка нанесла Анне Шохиной удар клюшкой по шее.
«Судейство было не лучшим в этой игре, были неприятные моменты, в некоторых из них не удаляли, хотя явные нарушения были, — сказала Павлова. — Мы играли более раскованно, сегодня атаковали, старались действовать раскрепощенней, но по моментам, хоть мы и не забили, выглядели лучше».
В матче за бронзу россиянки сыграют с командой Финляндии 21 февраля. «В третьем периоде, видимо, подустали. Мы в раздевалке обсуждали, что у них игроки накатываются
Россиянки играли с командой Канады в первом матче Олимпиады на предварительном этапе, уступив со счетом 0:5.
«Не хватило хладнокровия, хочется реализовывать свои моменты, но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Лаура Шулер
|Алексей Чистяков
|Забадос Ш.
|Тараканова В. 42:30 (Александрова Н. 42:30)
|1-й период
|01:50
|Дженнифер Уэйкфилд (Н. Спунер, Б. Тернбулл)
|Ангелина Гончаренко
|06:04
|Екатерина Лобова
|12:35
|2-й период
|23:10
|Мари-Филип Пулен (М. Дауст)
|23:31
|Мари-Филип Пулен
|Мария Баталова
|27:39
|Екатерина Смолина
|36:34
|3-й период
|41:59
|Дженнифер Уэйкфилд (Л. Фортино, Б. Тернбулл)
|42:30
|Эмили Кларк (Л. Стэйси, М. Миккельсон)
|Елена Дергачева
|48:17
|Екатерина Лобова
|53:35
|54:08
|Ребекка Джонстон (М. Дауст, Х. Ирвин)
|58:33
|Бриджетт Лакетт
|Евгения Дюпина
|58:33
|Евгения Дюпина
|58:33
|4
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Кэти Гуай (США)
|Главный судья
|Мелисса Школа (США)