Павлова: Cудьи не усматривали нарушений канадских хоккеисток на россиянках в матче ОИ

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Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале со счетом 0:5. Во втором периоде канадка нанесла Анне Шохиной удар клюшкой по шее.

«Судейство было не лучшим в этой игре, были неприятные моменты, в некоторых из них не удаляли, хотя явные нарушения были, — сказала Павлова. — Мы играли более раскованно, сегодня атаковали, старались действовать раскрепощенней, но по моментам, хоть мы и не забили, выглядели лучше».

В матче за бронзу россиянки сыграют с командой Финляндии 21 февраля. «В третьем периоде, видимо, подустали. Мы в раздевалке обсуждали, что у них игроки накатываются из-за спины, но мы потеряли концентрацию. На матч за бронзу выйдем с боевым настроем, нам нужны медали», — отметила она.

Россиянки играли с командой Канады в первом матче Олимпиады на предварительном этапе, уступив со счетом 0:5.