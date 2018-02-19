«Конечно, я уделяю серьезнейшее внимание сборным Канады и России — посмотрел все их игры. Они выглядят солидно. Вчера отличный матч выдали шведы и финны. Несмотря на то, что шведы победили, финны действовали чуть лучше. Было интересно следить за этим противостоянием. Вообще турнир очень увлекательный. Полагаю, болельщикам нравится. Не сказать, что сюрпризов много, но есть и неожиданные результаты.



Кто фаворит турнира? Конечно, все называют Россию и Канаду. Но я выделил бы еще шведов и финнов. Правда, впереди у всех сборных трудный путь к медалям. В ближайшее время нас ожидают несколько крайне напряженных топовых матчей: в случае победы финны встретятся с канадцами, а победитель этой пары, скорее всего, попадет на шведов… Вообще ситуация сложилась так, что в этой части сетки оказались три реально сильные команды, и по дороге в финал мы потеряем как минимум две из них, что, конечно, огорчает. Поэтому сложно пророчить кому-то победу», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.