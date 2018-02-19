Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32612224/
19 февраля 2018, 19:11 | Хоккей | Чемпионат.com

Дуайер — о фаворитах ОИ: Говорят о Канаде и России, но я выделю шведов и финнов

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением о фаворите хоккейного турнира ОИ-2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Конечно, я уделяю серьезнейшее внимание сборным Канады и России — посмотрел все их игры. Они выглядят солидно. Вчера отличный матч выдали шведы и финны. Несмотря на то, что шведы победили, финны действовали чуть лучше. Было интересно следить за этим противостоянием. Вообще турнир очень увлекательный. Полагаю, болельщикам нравится. Не сказать, что сюрпризов много, но есть и неожиданные результаты.

Кто фаворит турнира? Конечно, все называют Россию и Канаду. Но я выделил бы еще шведов и финнов. Правда, впереди у всех сборных трудный путь к медалям. В ближайшее время нас ожидают несколько крайне напряженных топовых матчей: в случае победы финны встретятся с канадцами, а победитель этой пары, скорее всего, попадет на шведов… Вообще ситуация сложилась так, что в этой части сетки оказались три реально сильные команды, и по дороге в финал мы потеряем как минимум две из них, что, конечно, огорчает. Поэтому сложно пророчить кому-то победу», — цитирует Дуайера официальный сайт клуба.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Губерниев: "Если у Крушельницкого и правда нашли мельдоний, то нам конец"

«Русские, что вы натворили?» Иностранцы - о допинге Крушельницкого

Вон из сборной! Американцы подписывают петицию против темнокожего чемпиона

Депутат Лебедев: "Допинг могут подбросить в любую секунду. Это провокация"
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней