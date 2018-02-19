Чистяков: Российским хоккеисткам нужно исключить удаления в матче за бронзу ОИ

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В понедельник в полуфинале Олимпиады россиянки уступили канадкам со счетом 0:5. «Есть время на восстановление, надеюсь, что сил хватит. Девчонки были настроены, играли хорошо. Но считаю, что получили то, что заслужили», — сказал Чистяков.

В матче за бронзовые медали россиянки 21 февраля сыграют с командой Финляндии, которая в своем полуфинале проиграла американкам со счетом 0:5. «В группе была одна игра, тут совсем другая будет. Мы разбирали игру финских хоккеисток, еще разберем. Играли с ними весь сезон, обыгрывали их», — рассказал российский специалист.

В матче против сборной Канады российские хоккеистки получили 16 минут штрафного времени.

«О работе судей сегодня промолчу. Слишком много удалений, это надо исключить. Моменты с удалениями комментировать не буду, вы все все видели. На уровне Олимпиады судейство должно быть выше, но винить арбитров мы не вправе», — заключил Чистяков.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.