Чистяков: Российским хоккеисткам нужно исключить удаления в матче за бронзу ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Команде олимпийских атлетов из России нужно исключить большое количество удалений в матче за бронзу женского олимпийского турнира по хоккею против команды Финляндии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Алексей Чистяков.
В понедельник в полуфинале Олимпиады россиянки уступили канадкам со счетом 0:5. «Есть время на восстановление, надеюсь, что сил хватит. Девчонки были настроены, играли хорошо. Но считаю, что получили то, что заслужили», — сказал Чистяков.
В матче за бронзовые медали россиянки 21 февраля сыграют с командой Финляндии, которая в своем полуфинале проиграла американкам со счетом 0:5. «В группе была одна игра, тут совсем другая будет. Мы разбирали игру финских хоккеисток, еще разберем. Играли с ними весь сезон, обыгрывали их», — рассказал российский специалист.
В матче против сборной Канады российские хоккеистки получили 16 минут штрафного времени.
«О работе судей сегодня промолчу. Слишком много удалений, это надо исключить. Моменты с удалениями комментировать не буду, вы все все видели. На уровне Олимпиады судейство должно быть выше, но винить арбитров мы не вправе», — заключил Чистяков.
Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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|Лаура Шулер
|Алексей Чистяков
|Забадос Ш.
|Тараканова В. 42:30 (Александрова Н. 42:30)
|1-й период
|01:50
|Дженнифер Уэйкфилд (Н. Спунер, Б. Тернбулл)
|Ангелина Гончаренко
|06:04
|Екатерина Лобова
|12:35
|2-й период
|23:10
|Мари-Филип Пулен (М. Дауст)
|23:31
|Мари-Филип Пулен
|Мария Баталова
|27:39
|Екатерина Смолина
|36:34
|3-й период
|41:59
|Дженнифер Уэйкфилд (Л. Фортино, Б. Тернбулл)
|42:30
|Эмили Кларк (Л. Стэйси, М. Миккельсон)
|Елена Дергачева
|48:17
|Екатерина Лобова
|53:35
|54:08
|Ребекка Джонстон (М. Дауст, Х. Ирвин)
|58:33
|Бриджетт Лакетт
|Евгения Дюпина
|58:33
|Евгения Дюпина
|58:33
|4
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Кэти Гуай (США)
|Главный судья
|Мелисса Школа (США)