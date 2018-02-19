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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
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19 февраля 2018, 19:13 | Хоккей | ТАСС

Чистяков: Российским хоккеисткам нужно исключить удаления в матче за бронзу ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Команде олимпийских атлетов из России нужно исключить большое количество удалений в матче за бронзу женского олимпийского турнира по хоккею против команды Финляндии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Алексей Чистяков.

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© ИТАР-ТАСС

В понедельник в полуфинале Олимпиады россиянки уступили канадкам со счетом 0:5. «Есть время на восстановление, надеюсь, что сил хватит. Девчонки были настроены, играли хорошо. Но считаю, что получили то, что заслужили», — сказал Чистяков.

В матче за бронзовые медали россиянки 21 февраля сыграют с командой Финляндии, которая в своем полуфинале проиграла американкам со счетом 0:5. «В группе была одна игра, тут совсем другая будет. Мы разбирали игру финских хоккеисток, еще разберем. Играли с ними весь сезон, обыгрывали их», — рассказал российский специалист.

В матче против сборной Канады российские хоккеистки получили 16 минут штрафного времени.

«О работе судей сегодня промолчу. Слишком много удалений, это надо исключить. Моменты с удалениями комментировать не буду, вы все все видели. На уровне Олимпиады судейство должно быть выше, но винить арбитров мы не вправе», — заключил Чистяков.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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19 Февраля, 15:10 Зрители 3396 1/2 финала Gangneung Hockey Centre
Канада 5:0
(1:0, 1:0, 3:0)
Россия
Главные тренеры
Лаура Шулер Алексей Чистяков
Вратари
Забадос Ш. Тараканова В. 42:30 (Александрова Н. 42:30)
1-й период
01:50 Дженнифер Уэйкфилд (Н. Спунер, Б. Тернбулл)
Ангелина Гончаренко 06:04
Екатерина Лобова 12:35
2-й период
23:10 Мари-Филип Пулен (М. Дауст)
23:31 Мари-Филип Пулен
Мария Баталова 27:39
Екатерина Смолина 36:34
3-й период
41:59 Дженнифер Уэйкфилд (Л. Фортино, Б. Тернбулл)
42:30 Эмили Кларк (Л. Стэйси, М. Миккельсон)
Елена Дергачева 48:17
Екатерина Лобова 53:35
54:08 Ребекка Джонстон (М. Дауст, Х. Ирвин)
58:33 Бриджетт Лакетт
Евгения Дюпина 58:33
Евгения Дюпина 58:33
Статистика
4 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Кэти Гуай (США)
Главный судья Мелисса Школа (США)

Хоккей

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Телекомментатор NBC подвергся критике за высказывание о российском хоккеисте Войнове

ТАСС, 19 февраля. Комментатор американского телеканала NBC Майк Милбери подвергся критике за высказывание в адрес защитника команды олимпийских атлетов из России Вячеслава Войнова. Об этом сообщает американская газета New York Post.
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