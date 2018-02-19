Шохина: Арбитры на Олимпиаде судят в сторону хоккеисток США и Канады

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда олимпийских атлетов из России проиграла сборной Канады со счетом 0:5 в полуфинальном матче. Во втором периоде соперница нанесла Шохиной удар клюшкой по шее.

«Удар пришелся в шею, сейчас уже чувствую себя хорошо, — отметила Шохина. — Понять не могу — куда смотрели судьи, это было стопроцентное удаление. Кто смотрел матч США — Финляндия, видел то же самое. Судили в сторону США».

«Я не потеряла сознание, но удар был приличный. Ничего, главное — все хорошо, я в порядке. Если так будет и в матче с Финляндией, то придется играть против судей. Мы начали жестко играть, плечо в плечо, бились все, молодцы», — также сказала Шохина.

В матче за бронзовые медали россиянки сыграют с командой Финляндии, игра пройдет 21 февраля.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe src="https://silatv.ru/embeded/?stream=327" allowfullscreen="true" height="300" frameborder="0"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>