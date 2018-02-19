Шохина: Арбитры на Олимпиаде судят в сторону хоккеисток США и Канады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Арбитры женского олимпийского турнира по хоккею судят в сторону сборных США и Канады. Такое мнение ТАСС высказала российская хоккеистка Анна Шохина.
Команда олимпийских атлетов из России проиграла сборной Канады со счетом 0:5 в полуфинальном матче. Во втором периоде соперница нанесла Шохиной удар клюшкой по шее.
«Удар пришелся в шею, сейчас уже чувствую себя хорошо, — отметила Шохина. — Понять не могу — куда смотрели судьи, это было стопроцентное удаление. Кто смотрел матч США — Финляндия, видел то же самое. Судили в сторону США».
«Я не потеряла сознание, но удар был приличный. Ничего, главное — все хорошо, я в порядке. Если так будет и в матче с Финляндией, то придется играть против судей. Мы начали жестко играть, плечо в плечо, бились все, молодцы», — также сказала Шохина.
В матче за бронзовые медали россиянки сыграют с командой Финляндии, игра пройдет 21 февраля.
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