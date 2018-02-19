Анонс дня. 20 февраля на Олимпиаде-2018 выступит знаменосец сборной Казахстана

Завтра, 20 февраля, казахстанские спортсмены выйдут на старт в двух видах спорта. В частности, состоятся соревнования в шорт-треке и биатлоне. У шорт-трекистов на лед выйдут три казахстанца во главе с знаменосцем сборной Казахстана Абзалом Ажгалиевым.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 000 метров. Забеги. Женщины

Кто: Анастасия Крестова, Ким Йонг А Во сколько: Начало в 16:00

Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Шорт-трек. 500 метров. Забеги. Мужчины

Кто: Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Денис Никиша

Во сколько: Начало в 16:45

Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Биатлон. Смешанная эстафета

Кто: Максим Браун, Роман Еремин, Галина Вишневская, Алина Райкова

Во сколько: Начало в 17:15

Прямой эфир: QazSport.