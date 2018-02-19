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Зимние игры в Пхёнчхане
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2 Германия 10 6 4
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19 февраля 2018, 18:16 | Олимпизм | Vesti.kz

Анонс дня. 20 февраля на Олимпиаде-2018 выступит знаменосец сборной Казахстана

Vesti.kz представляют анонс дня с расписанием выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Завтра, 20 февраля, казахстанские спортсмены выйдут на старт в двух видах спорта. В частности, состоятся соревнования в шорт-треке и биатлоне. У шорт-трекистов на лед выйдут три казахстанца во главе с знаменосцем сборной Казахстана Абзалом Ажгалиевым.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 000 метров. Забеги. Женщины
Кто: Анастасия Крестова, Ким Йонг А Во сколько: Начало в 16:00
Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Шорт-трек. 500 метров. Забеги. Мужчины
Кто: Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Денис Никиша
Во сколько: Начало в 16:45
Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Биатлон. Смешанная эстафета
Кто: Максим Браун, Роман Еремин, Галина Вишневская, Алина Райкова
Во сколько: Начало в 17:15
Прямой эфир: QazSport.

Напомним, в активе сборной Казахстана по-прежнему одна завоеванная медаль. Юлия Галышева отметилась «бронзовой» во фристайле (могул).
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