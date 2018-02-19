Анонс дня. 20 февраля на Олимпиаде-2018 выступит знаменосец сборной Казахстана
Vesti.kz представляют анонс дня с расписанием выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Завтра, 20 февраля, казахстанские спортсмены выйдут на старт в двух видах спорта. В частности, состоятся соревнования в
Вид спорта:
Кто: Анастасия Крестова, Ким Йонг А Во сколько: Начало в 16:00
Прямой эфир: Qazaqstan.
Вид спорта:
Кто: Абзал Ажгалиев, Нурберген Жумагазиев, Денис Никиша
Во сколько: Начало в 16:45
Прямой эфир: Qazaqstan.
Вид спорта: Биатлон. Смешанная эстафета
Кто: Максим Браун, Роман Еремин, Галина Вишневская, Алина Райкова
Во сколько: Начало в 17:15
Прямой эфир: QazSport.
Напомним, в активе сборной Казахстана
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