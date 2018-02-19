Российский бобслеист Селихов может выступить на ОИ в четверках, несмотря на травму
ПХЕНЧХАН, 19 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Российский бобслеист Юрий Селихов получил травму перед третьим заездом в турнире двухместных экипажей на Олимпиаде, но спортсмен может принять участие в соревнованиях
экипажей-четверок, сообщил РИА Новости менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин.
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Видимо, что-то случилось...
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Разгоняющий Селихов в воскресенье провел два заезда с пилотом Максимом Андриановым, в третьем в понедельник его заменил Руслан Самитов. Двойка Андрианова заняла 28-е место.
«Во время разминки перед стартом (третьего заезда) у Селихова произошло спазмирование задней поверхности бедра, — сказал Журкин. — И для того чтобы он не получил травму до конца, мы решили не рисковать и его поберечь. Думаю, что
Победители Олимпиады в четверках определятся по результатам четырех заездов, которые пройдут
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