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19 февраля 2018, 18:11 | Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Российский бобслеист Селихов может выступить на ОИ в четверках, несмотря на травму

ПХЕНЧХАН, 19 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Российский бобслеист Юрий Селихов получил травму перед третьим заездом в турнире двухместных экипажей на Олимпиаде, но спортсмен может принять участие в соревнованиях экипажей-четверок, сообщил РИА Новости менеджер сборной России по бобслею Сергей Журкин.

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© РИА "Новости"

Разгоняющий Селихов в воскресенье провел два заезда с пилотом Максимом Андриановым, в третьем в понедельник его заменил Руслан Самитов. Двойка Андрианова заняла 28-е место.

«Во время разминки перед стартом (третьего заезда) у Селихова произошло спазмирование задней поверхности бедра, — сказал Журкин. — И для того чтобы он не получил травму до конца, мы решили не рисковать и его поберечь. Думаю, что день-два он отдохнет, и все будет нормально. Будем его рассматривать, как и других разгоняющих, в числе кандидатов на выступление в соревнованиях четырехместных экипажей».

Победители Олимпиады в четверках определятся по результатам четырех заездов, которые пройдут 24—25 февраля.
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