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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
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19 февраля 2018, 18:05 | Лыжный спорт | ТАСС

Сборная Норвегии завоевала золото в командном турнире ОИ в прыжках на лыжах с трамплина

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу в командном турнире Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

Сборная Норвегии, которую представляли Даниэль-Андре Танде, Андреас Стьернен, Йоханн Андре Форфанг и Роберт Юханссон, по сумме двух попыток набрала 1098,5 балла. Второе место заняла сборная Германии (1075,7), третьими стали поляки (1072,4).

Российские прыгуны на лыжах с трамплина стали седьмыми (809,8). Команду олимпийских атлетов из России представляли Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Евгений Климов.
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