Сборная Норвегии завоевала золото в командном турнире ОИ в прыжках на лыжах с трамплина

Сборная Норвегии, которую представляли Даниэль-Андре Танде, Андреас Стьернен, Йоханн Андре Форфанг и Роберт Юханссон, по сумме двух попыток набрала 1098,5 балла. Второе место заняла сборная Германии (1075,7), третьими стали поляки (1072,4).

Российские прыгуны на лыжах с трамплина стали седьмыми (809,8). Команду олимпийских атлетов из России представляли Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Евгений Климов.