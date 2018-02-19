Сборная Норвегии завоевала золото в командном турнире ОИ в прыжках на лыжах с трамплина
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу в командном турнире Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
Сборная Норвегии, которую представляли
Российские прыгуны на лыжах с трамплина стали седьмыми (809,8). Команду олимпийских атлетов из России представляли Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Евгений Климов.
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