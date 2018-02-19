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19 февраля 2018, 18:04 | Керлинг | ТАСС

Федерация керлинга России запросила данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР), чтобы разобраться в ситуации с допинг-пробой российского керлингиста Александра Крушельницкого, в отношении которого было открыто дело по нарушению антидопинговых правил, запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпийским играм 2018 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФКР Андрей Созин.

В понедельник стало известно, что антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда открыло дело в отношении российского керлингиста, который подозревается в употреблении мельдония.

«Наша позиция абсолютно понятна и согласована со всеми, — сказал Созин. — После того, как будет официально объявлено о пробе “Б”, мы четко понимаем, что делать. Мы подали заявление в СК на имя (главы ведомства Александра) Бастрыкина, чтобы разобраться в ситуации. Запросили данные с видеокамер из Японии и Южной Кореи, кто заходил в помещения и так далее».

«У нас четкое понимание, что человек не принимал мельдоний совсем, его нет ни в аптечке у врача, ни у него. Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается — это одноразовый прием. Он [Крушельницкий] гарантирует, что мельдоний не употребляет, готов на любое исследование, мы ему верим», — отметил Созин.

На Олимпийских играх в Южной Корее Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Перед Играми спортсмены провели предолимпийский сбор в Японии.

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля.
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