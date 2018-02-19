Достойны медалей! Россиянки проиграли Канаде, но обязательно побьются за бронзу

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С надеждой на лучшее

Для сборной России этот полуфинал Олимпиады был, без сомнения, историческим. И дело не только в том факте, что раньше наша женская команда никогда не добиралась до полуфинальной стадии Игр. Само участие в борьбе за медали давало прекрасный шанс открыть новые возможности для развития женского хоккея в нашей стране, поскольку до старта матча с Канадой официальный сайт ИИХФ опубликовал следующую невесёлую статистику.

Официально зарегистрированных хоккеисток в Канаде насчитали 86 925, в Соединённых Штатах чуть поменьше — 75 832. Эти две команды имеют гигантское преимущество над всеми остальными, поскольку в идущей третьей Финляндии женщин, занимающихся хоккеем, уже в 10 раз меньше — 6 527. Затем в рейтинге шли Швеция, Чехия и Япония (!), а Россия находилась на седьмом месте с цифрой в 2 376. Конкурировать на равных, когда у твоих оппонентов в 40 раз больше выбор игроков, задача — крайне непростая, но вполне возможная. Это доказала сама женская сборная России, когда на групповом этапе с теми же канадками продержалась более одного периода, сыграв самоотверженно и с хорошим настроем.



«Чувствуем, что пишем новую страницу истории. Нам надо выигрывать медали, мы хотим медали, мы за медалями приехали. В любом случае с канадками отдадим все силы в полуфинале», — сказала перед матчем в интервью пресс-службе ФХР нападающий Валерия Павлова. «Мы ждём хорошей игры и силовой борьбы, как было в первом матче. Россия — отличная команда, мы должны уважать её талант», — отметила канадский форвард Мелоди Дауст, и эти ожидания полностью оправдались.

Честное судейство? Не надейтесь!

Началась встреча с очень неприятного для россиян быстрого гола в ворота Валерии Таракановой. Форвард канадской сборной Дженнифер Уэйкфилд реализовала первый же момент, созданный на нашем пятачке, и ранняя шайба прибавила канадкам уверенности. Россиянки старались изо всех сил, и несмотря на силу соперника и большую бросковую активность североамериканской команды, долгое время играли на равных. Если бы Елена Дергачёва в середине первого периода смогла протолкнуть шайбу за линию чужих ворот, имея потрясающий момент, сценарий матча мог пойти по другим рельсам…

Увы, но свой шанс сборная России использовать не смогла, и постепенно «ползучее» преимущество канадской команды стало материализовываться в забитые голы. Во втором периоде Мари-Филип Пулен, воспользовавшись передачей из-за ворот, удвоила преимущество канадок, после чего шансы на то, чтобы отыграться, у подопечных Чистякова стали совсем небольшими.



Отдельно стоит сказать и о спорном эпизоде с судейством. В концовке второго периода при игре в большинстве защитник сборной Канады Бриджит Лакетт пыталась сохранить шайбу в зоне атаки и попала клюшкой по горлу нападающей Анне Шохиной, что является нарушением по правилам ИИХФ.

Россиянка долгое время лежала на льду, но затем смогла подняться. Главные арбитры Мелисса Школа и Кэти Гей из США не заметили в этом явном ударе нарушения.

«Я обеими руками за то, чтобы судьи давали играть, но послушайте, арбитры пропустили несколько вопиющих нарушений в полуфиналах. Сначала удар коленом в колено Меган Дугган в матче США — Финляндия и опасная игра высоко поднятой клюшкой от Лакетт прямо сейчас», — написал в своём «твиттере» североамериканский журналист Роб Дель Мундо.

Спасибо за характер!

Третья двадцатиминутка не внесла перелома в общий ход матча. Два быстрых гола канадской сборной вынудили — отличились всё та же Уэйкфилд и Эмили Кларк — вынудили тренерский штаб российской команды сменить голкипера. Вышедшая на лёд Валерия Александрова более десяти минут сохраняла свои ворота «сухими», но ближе к концовке не смогла справиться с броском Ребекки Джонстон в большинстве, и исход матча стал окончательно ясен.



Сборной России не удалось сотворить сенсацию, но стоит отдать должное нашим девушкам за характер и бойцовские качества. В матче за третье место российской команде предстоит борьба с финской сборной — эта игра состоится 21 февраля в 10:40 мск.

Максим Замятин