Как допинг-офицеры мучат российских спортсменов

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Звезда сборной России по фигурному катанию Алина Загитова не смогла провести последнюю тренировку перед старом турнира одиночниц из-за агрессивного поведения офицеров допинг-контроля.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Алина Загитова сегодня была вынуждена покинуть официальную тренировку на Играх в Пхенчхане из-за действий офицеров допинг-контроля. У нашей 15-летней спортсменки взяли пробу крови, а затем потребовали, чтобы она сдала мочу. Для этого Алине пришлось выпить много воды, и в результате ее организм оказался не готов в выполнению прыжков и других сложных элементов.

Загитова вышла на лед, но тут же поняла, что не может кататься в таком состоянии, и отказалась от возможности в последний раз отточить элементы своего выступления перед короткой программой, которую одиночницы покажут 21 февраля рано утром по московскому времени. «СЭ» вспомнил другие истории, когда допинг-офицеры бесцеремонно вмешивались в жизнь и тренировки наших атлетов.

ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ХОККЕИСТОК

5 февраля женская сборная России по хоккею не смогла провести свою первую тренировку в Пхенчхане. Перед ее началом на допинг-контроль забрали сразу 14 наших девушек — больше половины команды. Процедура длилась два с половиной часа, в результате чего подготовка к олимпийскому турниру наша команда начала на один день позже.

СОРВАННАЯ ТРЕНИРОВКА СМЫШЛЯЕВА

За два дня до старта Олимпиады была сорвана тренировка российского сноубордиста Александра Смышляева. 7 февраля к нему явились допинг-офицеры и, несмотря на то, что в базе данных ВАДА значилось, что в это время спортсмен должен знакомиться с трассой в Пхенчхане, увели Смышляева на допинг-контроль, причем брали у Александра не только мочу, но и кровь. «Я на два часа с ними застрял. Из-за этого опоздал, с трассой не познакомился. В итоге впервые поехал по ней только на соревнованиях», — рассказывал российский спортсмен.

НОЧНОЙ ДОЗОР

13 декабря прошлого года перед третьим этапом Кубка мира во французском Анси сборную России по биатлону проверяли на допинг практически ночью.

На процедуру наши спортсмены, среди которых были Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов и Максим Цветков, были вызваны в 22.00. «Самое время», — прокомментировал происшедшее Цветков.

Во время Олимпиады в Сочи российскую фигуристку Юлию Липницкую, которой тогда было 15 лет, также пригласили на допинг-контроль поздно вечером. Все затянулась до глубокой ночи, и в свой номер Липницкая вернулась в 1.30, а уже в 7.00 утра она уже отправилась на тренировку для подготовки к произвольной программе.

РАННИЕ ГОСТИ

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере нашим лыжникам пришлось сдавать допинг-контроль в 6 утра в день гонки.

«Это же не 1937-й год в СССР, в конце концов! Формально допинг-офицеры ничего не нарушили. Но за последние года три-четыре я ни разу не припомню, чтобы рано утром в день гонки проводился допинг-контроль», — возмущался тогда тренер российской команды Юрий Чарковский. На Универсиаде в Алма-Ате в 2017 году к нашей биатлонистке Ларисе Куклиной допинг-офицеры пришли в 8 утра в первый же день после ее приезда на соревнования.

ИЗ СПОРТСМЕНА СДЕЛАЛИ ДОНОРА

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити допинг-контролеры накануне одной из гонок вывели из строя лидера нашей биатлонной команды Павла Ростовцева.

Буквально за час до старта у спортсмена взяли 60 миллитров крови, что в 30 раз превышало норму. Причем это был третий анализ за короткий промежуток времени. После такой экзекуции биатлонист уже не смог выступить на своем уровне. ​