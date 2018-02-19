Как допинг-офицеры мучат российских спортсменов
Бесцеремонное вмешательство в жизнь и тренировки.
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Звезда сборной России по фигурному катанию Алина Загитова не смогла провести последнюю тренировку перед старом турнира одиночниц
Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Алина Загитова сегодня была вынуждена покинуть официальную тренировку на Играх в Пхенчхане
Загитова вышла на лед, но тут же поняла, что не может кататься в таком состоянии, и отказалась от возможности в последний раз отточить элементы своего выступления перед короткой программой, которую одиночницы покажут 21 февраля рано утром по московскому времени. «СЭ» вспомнил другие истории, когда
ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ХОККЕИСТОК
5 февраля женская сборная России по хоккею не смогла провести свою первую тренировку в Пхенчхане. Перед ее началом на
СОРВАННАЯ ТРЕНИРОВКА СМЫШЛЯЕВА
За два дня до старта Олимпиады была сорвана тренировка российского сноубордиста Александра Смышляева. 7 февраля к нему явились
НОЧНОЙ ДОЗОР
На процедуру наши спортсмены, среди которых были Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов и Максим Цветков, были вызваны в 22.00. «Самое время», — прокомментировал происшедшее Цветков.
Во время Олимпиады в Сочи российскую фигуристку Юлию Липницкую, которой тогда было 15 лет, также пригласили на
РАННИЕ ГОСТИ
«Это же не 1937-й год в СССР, в конце концов! Формально
ИЗ СПОРТСМЕНА СДЕЛАЛИ ДОНОРА
Буквально за час до старта у спортсмена взяли 60 миллитров крови, что в 30 раз превышало норму. Причем это был третий анализ за короткий промежуток времени. После такой экзекуции биатлонист уже не смог выступить на своем уровне.
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