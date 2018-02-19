Даже победа лидера общего зачета кубка мира норвежца Ховарда Лоренцена во многом стала неожиданностью. В фаворитах числились все три голландца, но они полностью провалили сегодняшний забег, не попав даже в шестерку. В шаге от пьедестала остановился эпатажный ветеран, главный шоумен конькобежного спорта, Мика Поутала. А жаль, 34-летний как никто был достоин сегодня медали. Но достались они, помимо Лоренцена, малоизвестным представителям азиатской школы спринта.

Абсолютно поразительно, как смог выстрелить китаец Гао Тиньюй. В этом году он был завсегдатаем, не поверите, группы Б на этапах кубка мира. Это такое соревнование для отстающих. Но и даже там он не хватал звезд с неба. Так, на этапе в Херенвене он занял в группе слабейших 13-е место, проиграв даже колумбийцу (!) Педро Каусилу. Но сегодня он вдруг показал 34,65 и стал третьим.

На фоне выступления представителя Китая уже не показался столь удивительным результат хозяина дорожки Чха Мин-Кю. Хотя в показанные им секунды верилось с трудом — 34,42 (олимпийский рекорд) на равнине от конькобежца, идущего на 18-м месте в общем зачете кубка мира. Впрочем, кореец, в отличие от китайца, один раз в этом сезоне был на подиуме на этапе в Калгари. Плюс родной лед и сумасшедшая поддержка трибун. И все же лидер сезона Ховард Лоренцен смог на одну сотую превзойти результат Чха Мин-Кю, отобрав у него и золото, и олимпийский рекорд.

В любом случае все эти награды и звания не имеют должного веса, поскольку в турнире не участвовали два сильнейших спринтера последних лет — мировой рекордсмен Павел Кулижников (33.98) и обладатель лучшего результата в сезоне Алексей Мурашов (34.02). Равно как не было в Пхенчхане еще двух сильных спринтеров из России — Алексея Есина и Артема Кузнецова. О причинах уже сказано-пересказано, остается лишь досада и горечь, что забег самых быстрых людей планеты прошел без… самых быстрых людей планеты.

Добавим, что в этот раз «пятисотка» прошла по новым правилам. Победитель определялся по итогам одного забега. Ранее спортсмены бежали 500 метров дважды, стартуя по разным дорожкам. Считается, что финишировать по малой дорожке сложнее, поскольку спортсмена может на последнем повороте вынести на большую дорожку. Такое особенно часто случается у быстрейших конькобежцев, которые не могут справиться со своей скоростью. Но сегодняшний забег показал, что финиш по малой дорожке отнюдь не приговор — по ней заканчивали дистанцию и золотой и серебряный призеры. Тем не менее, в конькобежном мире решение изменить правила на «пятисотке» на олимпийских играх вызвало скорее негативную реакцию. Интересно, что изменится уже после сегодняшнего забега.

Также сегодня прошли четвертьфиналы в командной гонке у женщин. Напомним, что в этой дисциплине тоже изменились правила на Олимпиадах. В полуфинал выходят теперь не победители в конкретном четвертьфинале, а четыре лучшие команды по времени. В итоге полуфинальные пары выглядят так: Голландия — США, Япония — Канада. По сегодняшним результатам, да и предварительным раскладам, борьбу за золото поведут голландки и японки, а североамериканки разыграют бронзу.