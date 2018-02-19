Что на самом деле случилось с Загитовой. Новые подробности
Становятся известны новые подробности инцидента,
из-за которого была сорвана тренировка чемпионки России по фигурному катанию и претендентки на победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алины Загитовой.
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Видимо, что-то случилось...
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Офицеры взяли у нашей спортсменки кровь и предложили ей сдать пробу мочи. У Алины долгое время не получалось этого сделать. Чтобы поскорее сдать пробу, она выпила большое количество воды, но все равно не успела сдать анализ до начала тренировки.
Когда пришло время, Загитова вышла на лед, но кататься не смогла. Проба в итоге была сдана, но фигуристка потратила столько сил и эмоций, что продолжать занятие уже не было смысла. При этом
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