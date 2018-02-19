Что на самом деле случилось с Загитовой. Новые подробности

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Допинг-офицеры пришли к Загитовой еще в районе 13.00 по местному времени. Притом, что тренировка у фигуристки была запланирована только на вечер.

Офицеры взяли у нашей спортсменки кровь и предложили ей сдать пробу мочи. У Алины долгое время не получалось этого сделать. Чтобы поскорее сдать пробу, она выпила большое количество воды, но все равно не успела сдать анализ до начала тренировки.