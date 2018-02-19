Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32611495/
19 февраля 2018, 17:29 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Что на самом деле случилось с Загитовой. Новые подробности

Становятся известны новые подробности инцидента, из-за которого была сорвана тренировка чемпионки России по фигурному катанию и претендентки на победу на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Алины Загитовой.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Допинг-офицеры пришли к Загитовой еще в районе 13.00 по местному времени. Притом, что тренировка у фигуристки была запланирована только на вечер.

Офицеры взяли у нашей спортсменки кровь и предложили ей сдать пробу мочи. У Алины долгое время не получалось этого сделать. Чтобы поскорее сдать пробу, она выпила большое количество воды, но все равно не успела сдать анализ до начала тренировки.

Когда пришло время, Загитова вышла на лед, но кататься не смогла. Проба в итоге была сдана, но фигуристка потратила столько сил и эмоций, что продолжать занятие уже не было смысла. При этом допинг-офицеры не настаивали на завершении тренировки и были готовы ждать спортсменку столько, сколько потребуется. (Наталья МАРЬЯНЧИК).

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

«Нужна ваша кровь»: WADA напугало Загитову

«Нужна ваша кровь»: WADA напугало Загитову

Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку россиянки Алины Загитовой, которая готовится к личному олимпийскому турниру в женском одиночном катании, где является одной из двух безоговорочных фавориток Игр наряду с другой представительницей России Евгенией Медведевой.
Еще 7 новостей   Все новости
18 февраля

Смерть на взлете. Скончалась 22-летняя российская фехтовальщица

Огонь! Резцова ответила на скандальное заявление Акимовой

Иностранцы атаковали Белорукову. А она им ответила!
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней