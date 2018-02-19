Россиянки сыграют с Финляндией за бронзу, Канада и США встретятся в финале
В женском хоккейном турнире Олимпийских игр 2018 года состоялись полуфиналы.
Команда США одержала победу в матче с Финляндией со счётом 5:0, сборная России потерпела поражение в игре с Канадой со счётом 0:5.
Россия встретится с Финляндией в матче за бронзу, игра состоится 21 февраля, начало — в 10:40 мск.
Финал Олимпиады между Канадой и США пройдёт 22 февраля, начало встречи запланировано на 7:10 мск.
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