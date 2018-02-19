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19 февраля 2018, 17:22 | Хоккей | Чемпионат.com

Россиянки сыграют с Финляндией за бронзу, Канада и США встретятся в финале

В женском хоккейном турнире Олимпийских игр 2018 года состоялись полуфиналы.

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© AFP 2018

Команда США одержала победу в матче с Финляндией со счётом 5:0, сборная России потерпела поражение в игре с Канадой со счётом 0:5.

Россия встретится с Финляндией в матче за бронзу, игра состоится 21 февраля, начало — в 10:40 мск.

Финал Олимпиады между Канадой и США пройдёт 22 февраля, начало встречи запланировано на 7:10 мск.
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