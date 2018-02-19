Хоккеистки сборной России уступили канадкам в полуфинале ОИ и поборются за бронзу
КАННЫН, 19 фев — РИА Новости. Хоккеистки сборной России уступили команде Канады в полуфинальном матче олимпийского турнира и поспорят с командой Финляндии за бронзовые медали Олимпиады.
Встреча, прошедшая в понедельник в Канныне, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу канадок.
Матч за бронзовые медали пройдет в среду.
Финальная встреча между сборными Канады и США запланирована на четверг.
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Главные тренеры
|Лаура Шулер
|Алексей Чистяков
Вратари
|Забадос Ш.
|Тараканова В. 42:30 (Александрова Н. 42:30)
|1-й период
|01:50
|Дженнифер Уэйкфилд (Н. Спунер, Б. Тернбулл)
|Ангелина Гончаренко
|06:04
|Екатерина Лобова
|12:35
|2-й период
|23:10
|Мари-Филип Пулен (М. Дауст)
|23:31
|Мари-Филип Пулен
|Мария Баталова
|27:39
|Екатерина Смолина
|36:34
|3-й период
|41:59
|Дженнифер Уэйкфилд (Л. Фортино, Б. Тернбулл)
|42:30
|Эмили Кларк (Л. Стэйси, М. Миккельсон)
|Елена Дергачева
|48:17
|Екатерина Лобова
|53:35
|54:08
|Ребекка Джонстон (М. Дауст, Х. Ирвин)
|58:33
|Бриджетт Лакетт
|Евгения Дюпина
|58:33
|Евгения Дюпина
|58:33
Статистика
|4
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Кэти Гуай (США)
|Главный судья
|Мелисса Школа (США)