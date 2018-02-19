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19 февраля 2018, 17:19 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеистки сборной России уступили канадкам в полуфинале ОИ и поборются за бронзу

КАННЫН, 19 фев — РИА Новости. Хоккеистки сборной России уступили команде Канады в полуфинальном матче олимпийского турнира и поспорят с командой Финляндии за бронзовые медали Олимпиады.

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© AFP 2018

Встреча, прошедшая в понедельник в Канныне, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу канадок.

Матч за бронзовые медали пройдет в среду.

Финальная встреча между сборными Канады и США запланирована на четверг.
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19 Февраля, 15:10 Зрители 3396 1/2 финала Gangneung Hockey Centre
Канада 5:0
(1:0, 1:0, 3:0)
Россия
Главные тренеры
Лаура Шулер Алексей Чистяков
Вратари
Забадос Ш. Тараканова В. 42:30 (Александрова Н. 42:30)
1-й период
01:50 Дженнифер Уэйкфилд (Н. Спунер, Б. Тернбулл)
Ангелина Гончаренко 06:04
Екатерина Лобова 12:35
2-й период
23:10 Мари-Филип Пулен (М. Дауст)
23:31 Мари-Филип Пулен
Мария Баталова 27:39
Екатерина Смолина 36:34
3-й период
41:59 Дженнифер Уэйкфилд (Л. Фортино, Б. Тернбулл)
42:30 Эмили Кларк (Л. Стэйси, М. Миккельсон)
Елена Дергачева 48:17
Екатерина Лобова 53:35
54:08 Ребекка Джонстон (М. Дауст, Х. Ирвин)
58:33 Бриджетт Лакетт
Евгения Дюпина 58:33
Евгения Дюпина 58:33
Статистика
4 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Кэти Гуай (США)
Главный судья Мелисса Школа (США)

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