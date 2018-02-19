Старая техника стала одной из причин неудачного выступления на ОИ боба-двойки Стульнева

Стульнев и разгоняющий Василий Кондратенко заняли 20-е место в соревнованиях экипаже бобов-двоек.

«Мы выступили здесь абсолютно не так, как хотели, у нас со вчерашнего дня не заладилось ничего, — заметил Стульнев. — Не могу понять, с чем это связано, обычно от езды удовольствие получаешь, а тут все по-другому».

«Со стартом у нас большие проблемы, не получается набрать скорость с разгона. А большой проигрыш на старте сложно отыграть по ходу спуска. Нам бы на 0,1 секунды разогнаться быстрее, уже могли бы бороться за более высокие места», — продолжил спортсмен.

Стульнев считает, что одна из причин неудачного выступления кроется и в не самом новом инвентаре. «Наши основные соперники выступают здесь на новых машинах. Нашему же бобу уже четыре года, он был еще на прошлой Олимпиаде», — сказал бобслеист.

«Можно ли сетовать на причины неспортивного характера? Ну, а пилотировать и бежать нам кто хорошо мешает? Это только наши слабые места. Но могу сказать, что выкладывались здесь на все 100, только получилось мало», — подытожил Стульнев.