Федерация керлинга России: Адвокаты швейцарской фирмы будут защищать Крушельницкого

«Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел», — сказал Созин.

Адвокаты компании, в частности, защищали российских спортсменов, которые подавали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на неприглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхан.

Радиостанция «Спорт FM» ранее сообщила, что допинг- проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. 19 февраля стало известно, что антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда открыло дело в отношении российского керленгиста.