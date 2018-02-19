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19 февраля 2018, 17:19 | Керлинг | ТАСС

Федерация керлинга России: Адвокаты швейцарской фирмы будут защищать Крушельницкого

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Адвокаты швейцарской компании Schellenberg Wittmer Ltd будут осуществлять юридическую поддержку российского керлингиста Александра Крушельницкого в ситуации с обнаружением в его допинг-пробе запрещенного вещества. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерация керлинга России Андрей Созин.

«Швейцарские адвокаты, работавшие с российскими спортсменами до Игр, с удовольствием согласились нам помочь. Они уже получили доверенность на ведение дел», — сказал Созин.

Адвокаты компании, в частности, защищали российских спортсменов, которые подавали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на неприглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхан.

Радиостанция «Спорт FM» ранее сообщила, что допинг- проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. 19 февраля стало известно, что антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда открыло дело в отношении российского керленгиста.

Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте.
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