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19 февраля 2018, 17:16 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Шиффрин пропустит скоростной спуск на Играх-2018

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин приняла решение о пропуске скоростного спуска на Играх-2018, чтобы сосредоточиться на комбинации.

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© РИА "Новости"

Соревнования в скоростном спуске пройдут 21 февраля, комбинация состоится 22-го. Американка приняла решение после того, как стало известно о том, что соревнования в комбинации перенесены с 23 февраля на 22-е.

Ранее Шиффрин говорила о том, что хочет выступить во всех горнолыжных дисциплинах в Южной Корее.
В Пхёнчхане она выиграла золото в гигантском слаломе, стала четвертой в слаломе и снялась с супергигантского слалома.

«Мне очень хотелось выступить в скоростном спуске на Играх, однако в связи с изменением расписания мне важно сосредоточиться на подготовке к комбинации», — цитирует заявление Шиффрин AP.
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