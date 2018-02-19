Отцы и дети Олимпийских игр. Почему на Олимпиаде возраст не имеет значения

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Журналисты CNN рассказывают истории спортсменов разных возрастов и показывают, что никакой связи между возрастом спортсмена и его успешном выступлении на Олимпиаде нет. «Советский спорт» приводит перевод статьи.

Аксель Лунд Свиндаль уже сотворил историю, став самым возрастным горнолыжником — победителем Олимпиады в скоростном спуске. 35-летний спортсмен опередил своего соотечественника Хьетиля Янсруда и чемпиона мира из Швейцарии Бита Фойца. Свиндаль — одна из главных звезд горнолыжного спорта своего поколения. В его активе целый набор золотых медалей чемпионатов мира, золото в супергиганте, серебро в скоростном спуске и бронза в гигантском слаломе в Ванкувере 2010.

И если Свиндаль боролся за золото на своей четвертой по счету и скорее всего последней Олимпиаде, что для остальных призеров — это только начало олимпийского приключения. Особенно для 15-летнего китайского фристайлера Ву Менга, который родился 2 октября и является самым молодым участником Игр в Пхенчхане.

Между тем, такие олимпийцы, как Хлое Ким, самая юная девушка-медалистка в возрасте 17 лет, и сноубордист Редмонд «Ред» Жерар, которому также 17 лет, стали первыми атлетами, рожденными после 1 января 2000 году, сумевшими завоевать золото. Они настолько юны, что даже еще не имеют права голосовать!

А вот серебряная медалистка из Канады Лори Блуен уже может воспользоваться своим демократическим правом, но ей всего лишь 21 год.

По данным компании Gracenote, самым возрастным атлетом Пхенчхана является 51-летняя Шерил Бернард, скип канадской сборной по керлингу. Кстати, немецкой конькобежке Клаудии Пехштайн — 45 лет. Но Бернард далеко не самая возрастная спортсменка в истории Олимпиад. Рекорд принадлежит шведу Оскару Свону, который выиграл три золотых медали на Играх 1908 и 1912 годов. Ему было 64 года, когда он взял золото в 1912-м, а восемь лет спустя принял участие в Олимпийских играх 1920 года.

Как говорит спортивный ученый Крейг Данкан, работающий с национальной сборной Австралии по футболу, ключ к компенсации физиологических различий с молодыми у возрастных спортсменов кроется в умственной ловкости.

«Многие спортсмены борются с физическими ограничениями в скорости с помощью повышения “скорости мысли” и концентрируются на использовании опыта. Так происходит в командных видах спорта», — рассказывает Данкан, продолжающий работу с 38-летним ветераном сборной Австралии по футболу Тимом Кэйхиллом.

Он также отмечает, что такие виды спорта, как гимнастика, где необходима физическая гибкость, больше подходят молодым спортсменам. Но и возрастные атлеты могут достигать отличных результатом, используя правильные методики тренировок и диеты.

Пока молодые спортсмены обходят более возрастных в плане физики, они по-прежнему подвержены немалому количеству психологических проблем.

Четыре года назад именно психология помешала 13-летней сноубордистке Ким принять участие в Олимпиаде. «Тогда я была очень расстроена, но теперь я понимаю, что это был бы слишком большой стресс для 13-летней девочки. И я рада, что тогда меня не отпустили на Игры», — рассказывает Ким. — «Но я все равно была очень рада, что сумела пройти квалификацию в возрасте 13 лет! Этот опыт очень сильно помогает мне сейчас».

Кстати, 17-летний фигурист Винсент Чжоу выигрывает медали со своего десятилетия. Но прямо перед тем, как его должны были пригласить в сборную США, он поделился своими мыслями с подписчиками в Instagram. «Я помню, как я бился, отступал, чтобы шагнуть вперед, боролся с обстоятельствами, стараясь совершенствоваться день ото дня. Я хочу большего. Я боец».