Немецкие и канадские бобслеисты поделили золото ОИ в двойках

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам четырех заездов оба экипажа показали одинаковый результат — 3 минуты 16,86 секунды.

Бронзу завоевали латвийцы Оскар Мелбардис и Янис Стренга (+0,05 секунды).

Российские бобслеисты Алексей Стульнев и Василий Кондратенко показали 20-й результат (+2,51). Максим Андрианов и Руслан Самитов не смогли выйти в решающую попытку, так как не попали в число 20 лучших по итогам трех заездов. Перед третьей попыткой Самитов заменил Юрия Селихова в связи с травмой.

Второй раз в истории Олимпийских игр в соревнованиях двоек победители показали аналогичное время. В 1998 году в Нагано первенствовали итальянцы Гюнтер Хубер и Антонио Тарталья, а также канадцы Пьер Людерс и Дэвид Макикерн. Оба экипажа показали тогда результат 3 минуты 37,24 секунды.

Отстранение российских бобслеистов от Олимпиады

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

На Играх-2018 не выступают бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин. В конце прошлого года МОК пожизненно отстранил данных спортсменов, а также уже завершивших карьеру Александра Зубков и Алексея Воеводу, за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх в Сочи.

Спортивный арбитражный суд 1 февраля частично удовлетворил апелляции Касьянова, Пушкарева, Хузина, Зубкова и Воеводы на пожизненное отстранение от Игр. Их результаты на Олимпиаде в Сочи по-прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена, однако они пропускают только Игры в Пхёнчхане.

Олимпиада завершится 25 февраля.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe src="https://silatv.ru/embeded/?stream=315" allowfullscreen="true" height="300" frameborder="0"></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>