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19 февраля 2018, 17:01 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Немецкие и канадские бобслеисты поделили золото ОИ в двойках

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Немецкие бобслеисты Торстен Маргис и Франческо Фридрих, а также канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс завоевали золотые медали в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

По итогам четырех заездов оба экипажа показали одинаковый результат — 3 минуты 16,86 секунды.

Бронзу завоевали латвийцы Оскар Мелбардис и Янис Стренга (+0,05 секунды).

Российские бобслеисты Алексей Стульнев и Василий Кондратенко показали 20-й результат (+2,51). Максим Андрианов и Руслан Самитов не смогли выйти в решающую попытку, так как не попали в число 20 лучших по итогам трех заездов. Перед третьей попыткой Самитов заменил Юрия Селихова в связи с травмой.

Второй раз в истории Олимпийских игр в соревнованиях двоек победители показали аналогичное время. В 1998 году в Нагано первенствовали итальянцы Гюнтер Хубер и Антонио Тарталья, а также канадцы Пьер Людерс и Дэвид Макикерн. Оба экипажа показали тогда результат 3 минуты 37,24 секунды.

Отстранение российских бобслеистов от Олимпиады

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России по решению Международного олимпийского комитета (МОК).

На Играх-2018 не выступают бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин. В конце прошлого года МОК пожизненно отстранил данных спортсменов, а также уже завершивших карьеру Александра Зубков и Алексея Воеводу, за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх в Сочи.

Спортивный арбитражный суд 1 февраля частично удовлетворил апелляции Касьянова, Пушкарева, Хузина, Зубкова и Воеводы на пожизненное отстранение от Игр. Их результаты на Олимпиаде в Сочи по-прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена, однако они пропускают только Игры в Пхёнчхане.

Олимпиада завершится 25 февраля.
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