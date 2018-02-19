Российские керлингистки обыграли датчанок в матче предварительного раунда Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки одержали победу над сборной Дании со счетом 8:7 в седьмом матче предварительного раунда олимпийского турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова.
Россиянки выиграли второй матч из семи, проведенных на Олимпиаде. Ранее они одержали победу над китаянками, но проиграли командам Великобритании, Швеции, США, Японии и Швейцарии. Датчанки потерпели шестое поражение в семи матчах, единственную победу они одержали над сборной Канады.
Два заключительных матча предварительного раунда Олимпиады россиянки сыграют в среду. Они встретятся с командой Южной Кореи (3:05 мск) и со сборной Канады (14:05 мск).
В женском турнире по керлингу 10 команд играют друг с другом в однокруговом раунде, четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал пройдет 25 февраля.
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