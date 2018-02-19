Судьи из США не заметили явного удара клюшкой по горлу российской хоккеистке

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В концовке второго периода при игре в большинстве защитник сборной Канады Бриджит Лакетт пыталась сохранить шайбу в зоне атаки и попала клюшкой по горлу нападающей Анне Шохиной, что является нарушением по правилам ИИХФ.

Россиянка долгое время лежала на льду, но затем смогла подняться. Главные арбитры Мелисса Школа и Кэти Гей из США не заметили в этом явном ударе нарушения.

«Я обеими руками за то, чтобы судьи давали играть, но послушайте, арбитры пропустили несколько вопиющих нарушений в полуфиналах. Сначала удар коленом в колено Меган Дугган в матче США — Финляндия и опасная игра высоко поднятой клюшкой от Лакетт прямо сейчас», — написал североамериканский журналист Роб Дель Мундо.