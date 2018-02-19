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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 9 8
2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
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19 февраля 2018, 16:49 | Лыжный спорт | ТАСС

Россияне вышли в решающую попытку в командном турнире ОИ в прыжках на лыжах с трамплина

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина с седьмого места квалифицировались во вторую попытку командного турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Команду олимпийских атлетов из России представляют Алексей Ромашов, Денис Корнилов, Михаил Назаров и Евгений Климов. За четыре прыжка россияне набрали в сумме 409,6 балла. Климов показал лучший результат среди российских спортсменов, набрав 111 баллов за свой прыжок.

Лидерство захватила сборная Норвегии, которая набрала 545,9 балла. Немцы занимают второе место (543,9), на третьей позиции расположились поляки (540,9). Также в финальный раунд вышли команды Австрии, Словении, Японии и Финляндии. Решающая попытка пройдет позднее в понедельник.

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России по решению Международного олимпийского комитета.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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