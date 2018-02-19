Тихонов: Норвежцы все поголовно больные и побеждают, а МОК почему-то молчит
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал намерение Национального олимпийского комитета Норвегии сделать открытой информацию о том, какие терапевтические исключения используют норвежские спортсмены на Играх-2018 в Пхёнчхане.
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Видимо, что-то случилось...
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«МОК следует обратить внимание на эту ситуацию. Весь мир говорит о норвежских «астматиках» не первый год. Они там все поголовно больные, но при этом везде побеждают. Но МОК
Закончится всё тогда, когда мы научимся защищать себя и когда Россия будет нормально представлена во всех крупнейших спортивных организациях мира, в том числе в МОК. Кто является генеральным спонсором МОК? США! Мы же денег комитету не даём. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Ряду стран нужно объединить усилия хотя бы на постсоветском пространстве и выразить недовольство действиями норвежцев. А сейчас нас просто пинают из угла в угол. Со стороны России реакции никакой нет", — цитирует Тихонова «RT на русском».
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