Тихонов: Норвежцы все поголовно больные и побеждают, а МОК почему-то молчит

«МОК следует обратить внимание на эту ситуацию. Весь мир говорит о норвежских «астматиках» не первый год. Они там все поголовно больные, но при этом везде побеждают. Но МОК почему-то молчит. Мне такая реакция непонятна. Отношение ко всем странам должно быть одинаковое.

Закончится всё тогда, когда мы научимся защищать себя и когда Россия будет нормально представлена во всех крупнейших спортивных организациях мира, в том числе в МОК. Кто является генеральным спонсором МОК? США! Мы же денег комитету не даём. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Ряду стран нужно объединить усилия хотя бы на постсоветском пространстве и выразить недовольство действиями норвежцев. А сейчас нас просто пинают из угла в угол. Со стороны России реакции никакой нет", — цитирует Тихонова «RT на русском».