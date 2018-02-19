Роман Креч: Мы пошли до конца, потому что не хотели сдаваться

«Сказались травмы. Мы пошли до конца, потому что не хотели сдаваться. Ожидать более быстрых секунд было бы глупо, особенно, беря во внимание, каким был сезон. Всегда может произойти то, что повлечет за собой неудачу. Жаль. В прошлом сезоне у меня были первые подиумы, я был на эмоциональном подъеме, очень мотивирован. Но, в октябре у меня украли мои боевые коньки, и с этого момента все пошло не так», — сказал Роман Креч. *

Подготовлено при поддержке Национального Олимпийского Комитета Казахстана, Генерального партнера Национальной сборной команды РК по зимним видам спорта на XXIII зимних Олимпийских Играх АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Министерства культуры и спорта РК.