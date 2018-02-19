Голландские конькобежки установили олимпийский рекорд в командной гонке на Играх
КАННЫН, 19 фев — РИА Новости. Женская сборная Нидерландов по конькобежному спорту установила новый олимпийский рекорд в командной гонке на Играх-2018 в Пхенчхане.
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Голландки в понедельник показали в забеге ¼ финала время 2 минуты 55,61 секунды. В составе сборной Нидерландов в забеге приняли участие Маррит Ленстра, Ирен Вюст и Антуанетта де Йонг.
Предыдущий олимпийский рекорд (2.58,05) был установлен на Олимпиаде в Сочи также командой Нидерландов.
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