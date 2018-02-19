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19 февраля 2018, 16:24 | Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Голландские конькобежки установили олимпийский рекорд в командной гонке на Играх

КАННЫН, 19 фев — РИА Новости. Женская сборная Нидерландов по конькобежному спорту установила новый олимпийский рекорд в командной гонке на Играх-2018 в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Голландки в понедельник показали в забеге ¼ финала время 2 минуты 55,61 секунды. В составе сборной Нидерландов в забеге приняли участие Маррит Ленстра, Ирен Вюст и Антуанетта де Йонг.

Предыдущий олимпийский рекорд (2.58,05) был установлен на Олимпиаде в Сочи также командой Нидерландов.
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