Голландские конькобежки установили олимпийский рекорд в командной гонке на Играх

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Голландки в понедельник показали в забеге ¼ финала время 2 минуты 55,61 секунды. В составе сборной Нидерландов в забеге приняли участие Маррит Ленстра, Ирен Вюст и Антуанетта де Йонг.

Предыдущий олимпийский рекорд (2.58,05) был установлен на Олимпиаде в Сочи также командой Нидерландов.