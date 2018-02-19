«Нужна ваша кровь»: WADA напугало Загитову

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В Пхенчхане 19 февраля вновь произошел скандал, связанный с представителем сборной России и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Правда, на этот раз ни о каких положительных допинг-тестах речь, к счастью, не идет.

Дело в том, что допинг-офицеры WADA сорвали тренировку российской фигуристке Алине Загитовой, которая готовится к выступлению в личных соревнованиях на Олимпийских играх.

За несколько часов до начала ее официальной тренировки к Загитовой пришел допинг-офицер WADA, произвел у нее забор крови и потребовал сдать также на анализ мочу.

Российская спортсменка, как рассказали в штабе российской команды, не смогла сделать этого физически из-за нервной обстановки.

«В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана» , — отметили в штабе национальной команды в разговоре с РИА «Новости».

Таким образом, вольно или невольно, допинг-офицеры помешали подготовке одной из двух сильнейших фигуристок планеты к выступлению в личных соревнованиях.

Личное первенство у женщин стартует короткой программой 21 февраля, а 22-го спортсменки покажут свои произвольные прокаты.

Безусловными фаворитками личного турнира являются две россиянки — Евгения Медведева и Алина Загитова, тренирующиеся под руководством Этери Тутберидзе.

На Олимпиаде в Пхенчхане обе они уже выступили в командном турнире за сборную России и, естественно, стали лучшими в своих частях соревнований, завоевав в итоге вместе с командой серебряные награды.

Медведева выиграла короткую программу, причем установила в ней мировой рекорд, а Загитова стала первой в произвольной.

Безусловно, главной целью для обеих российских звездочек является успех в личных соревнованиях.

Еще недавно казалось, что у выигрывавшей все турниры на протяжении двух лет подряд королевы фигурного катания Евгении Медведевой просто нет реальных конкуренток.

Однако в этом сезона спортсменка получила стрессовый перелом ноги, из-за чего на этапе Гран-при допустила несколько ошибок, хоть и одержала победу. При этом Евгения вынуждена была пропустить финал Гран-при и чемпионат России, а на чемпионате Европы потерпела свое второе поражение в профессиональной карьере, оставшись второй после Загитовой!

Что касается Алины, то она в этом сезоне как раз не знает себе равных, выиграв Кубок Лобмардии, два этапа Гран-при, финал турнира и чемпионаты России и Европы.

15-летняя Загитова, ставшая в прошлом году чемпионкой мира среди юниоров, добилась значительного прогресса за последний сезон.

Еще на чемпионате России-2017 она проигрывала в короткой программе Марии Сотсковой, а по сумме, хоть и была второй, уступала Медведевой 12 очков, а теперь имеет самую сложную программу среди всех девушек и делает фактически безошибочный прокат.

Вряд ли срыв тренировки помешает Загитовой в ее программе — она давно готова и накатана. А вот эмоционально и в плане тонуса может сказаться на Алине — вряд ли ей удалось в этой ситуации не потратить своих нервов.

Не очень понятно, почему допинг-офицерам потребовалось сдергивать спортсменку во время тренировке, когда на олимпийском катке каждой фигуристке выделено всего по 30 минут на утреннее и вечернее занятие.

Остается добавить, что жеребьевка порядка выступлений фигуристок в короткой программе состоится вечером по московскому времени 19 февраля. Загитова и Медведева выступят в последней, сильнейшей разминке.

Александр Седов