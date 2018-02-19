«Нужна ваша кровь»: WADA напугало Загитову
Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку россиянки Алины Загитовой, которая готовится к личному олимпийскому турниру в женском одиночном катании, где является одной из двух безоговорочных фавориток Игр наряду с другой представительницей России Евгенией Медведевой.
В Пхенчхане 19 февраля вновь произошел скандал, связанный с представителем сборной России и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Правда, на этот раз ни о каких положительных
Дело в том, что
За несколько часов до начала ее официальной тренировки к Загитовой пришел
Российская спортсменка, как рассказали в штабе российской команды, не смогла сделать этого физически
«В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как
Таким образом, вольно или невольно,
Личное первенство у женщин стартует короткой программой 21 февраля, а 22-го спортсменки покажут свои произвольные прокаты.
Безусловными фаворитками личного турнира являются две россиянки — Евгения Медведева и Алина Загитова, тренирующиеся под руководством Этери Тутберидзе.
На Олимпиаде в Пхенчхане обе они уже выступили в командном турнире за сборную России и, естественно, стали лучшими в своих частях соревнований, завоевав в итоге вместе с командой серебряные награды.
Медведева выиграла короткую программу, причем установила в ней мировой рекорд, а Загитова стала первой в произвольной.
Безусловно, главной целью для обеих российских звездочек является успех в личных соревнованиях.
Еще недавно казалось, что у выигрывавшей все турниры на протяжении двух лет подряд королевы фигурного катания Евгении Медведевой просто нет реальных конкуренток.
Однако в этом сезона спортсменка получила стрессовый перелом ноги,
Что касается Алины, то она в этом сезоне как раз не знает себе равных, выиграв Кубок Лобмардии, два этапа
15-летняя Загитова, ставшая в прошлом году чемпионкой мира среди юниоров, добилась значительного прогресса за последний сезон.
Еще на чемпионате России-2017 она проигрывала в короткой программе Марии Сотсковой, а по сумме, хоть и была второй, уступала Медведевой 12 очков, а теперь имеет самую сложную программу среди всех девушек и делает фактически безошибочный прокат.
Вряд ли срыв тренировки помешает Загитовой в ее программе — она давно готова и накатана. А вот эмоционально и в плане тонуса может сказаться на Алине — вряд ли ей удалось в этой ситуации не потратить своих нервов.
Не очень понятно, почему
Остается добавить, что жеребьевка порядка выступлений фигуристок в короткой программе состоится вечером по московскому времени 19 февраля. Загитова и Медведева выступят в последней, сильнейшей разминке.
Александр Седов
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter