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19 февраля 2018, 16:01 | Олимпизм | ТАСС

Мосгорсуд признал законным заочный арест информатора WADA Родченкова

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник отклонил жалобу защиты на заочный арест бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, обвиняемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ, передает корр. ТАСС из зала суда.

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© РИА "Новости"

«Постановление Зюзинского суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения», — огласила решение судья.

Согласно постановлению Зюзинского районного суда, срок ареста установлен на 2 месяца с момента экстрадиции или задержания Родченкова на территории РФ.

1 сентября 2017 года Родченков был объявлен в международный розыск, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Позиции сторон

Защита просила об отмене постановления о заочном заключении Родченкова под стражу в связи с тем, что он не был извещен о судебном заседании. «Следователь и суд самоустранились от извещения Родченкова, тем самым он был лишен возможности присутствовать на заседании, чем было нарушено его право на защиту», — заявил в суде адвокат Алексей Скляренко.

Представитель прокуратуры заявил в свою очередь, что причастность Родченкова подтверждается доказательствами, имеющимися у Следственного комитета, в связи с чем просила отставить постановление суда без изменения.
Родченков в России обвиняется по двум уголовным делам — по обвинению в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ) и в незаконнром обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (часть 3 статьи 234 УК РФ). Заочный арест в отношении Родченкова избран по обоим данным делам.

Ранее независимая комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи.

Это расследование было проведено на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга.

В 2006—2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.
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