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Зимние игры в Пхёнчхане
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2 Германия 10 6 4
20 Россия 0 3 8
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19 февраля 2018, 16:29 | Фигурное катание | Vesti.kz

Денис Тен: Олимпиада в Пхенчхане — это единственная причина, по которой я остался в спорте

Сегодня, 19 февраля, домой с Олимпиады-2018 в Пхенчхане вернулся фигурист Денис Тен. Четыре года назад в Сочи он выиграл «бронзу», но в этот раз казахстанец не смог побороться за высокие места и завершил выступление после короткой программы. В интервью корреспонденту Vesti.kz Тен рассказал о том, как изменилась его жизнь.

«Это моя третья Олимпиада. Было честью вернуться на лед в Пхенчхане и откатать свою программу, — сказал Тен по прилете в Алматы. — Эмоции были смешанные. Был очень сложный сезон, как и последние два года. Особенно с точки зрения физиологии. Но я не опускаю руки. Олимпиада — это тот старт, который нельзя пропустить. Я боролся, пошел ва-банк, многим пожертвовал. И жаль, что все не оправдалось. Мне приходилось ускоряться во всем.

Процесс восстановления состоит из процедуры, когда кровь вводят в поврежденные связки. Процесс затягивается. Посмотрим, как пойдет сейчас у меня. Спешки уже нет. Очень хотел выступить там. Олимпиада в Пхенчхане — почти единственная причина, по которой я остался в спорте.

У меня будет неделя перерыва. Займусь физиотерапией, а потом будут обсуждать идеи на новое четырехлетие. Должны определиться с тренером — буду ли я продолжать соревноваться в этом сезоне.

Последние два года я работал на износ. Организм дал очень сильный сбой. Под вопросом остается мое участие в чемпионате мира в мае. Если я не поеду туда, то у нас вообще не будет представителей страны в мужском катании. Наш второй номер в лице Абзала Рахимгалиева не набрал технический минимум Собственно, по такому макару последние два года и происходит. Несмотря ни на что мне приходилось соревноваться на всех крупных стартах. Поэтому примем хладнокровное решение и будем строить планы на четырехлетие следующее.

Напомним, в короткой программе на Олимпиаде-2018 Тен показал 27-й результат из 30 участников.
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