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19 февраля 2018, 16:22 | Биатлон | Р-Спорт

Кайшева стартует 1-й в смешанной эстафете на ОИ, Елисеев побежит 4-й этап

ПХЕНЧХАН, 19 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева побежит на первом этапе смешанной эстафеты на Олимпийских играх, на последнем этапе выступит Матвей Елисеев, заявил тренер сборной России Рикко Гросс.

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«На первом этапе выступит Кайшева, далее (Татьяна) Акимова, (Антон) Бабиков и Елисеев», — заявил Гросс журналистам.

Смешанная эстафета на Олимпийских играх в Пхенчхане пройдет 20 февраля.
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Биатлон

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