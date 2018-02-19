Кайшева стартует 1-й в смешанной эстафете на ОИ, Елисеев побежит 4-й этап
ПХЕНЧХАН, 19 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева побежит на первом этапе смешанной эстафеты на Олимпийских играх, на последнем этапе выступит Матвей Елисеев, заявил тренер сборной России Рикко Гросс.
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«На первом этапе выступит Кайшева, далее (Татьяна) Акимова, (Антон) Бабиков и Елисеев», — заявил Гросс журналистам.
Смешанная эстафета на Олимпийских играх в Пхенчхане пройдет 20 февраля.
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