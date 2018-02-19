Британская шорт-трекистка Кристи возобновила тренировки после падения на 1500 м на ОИ
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Действующая чемпионка мира по
шорт-треку в многоборье британка Элис Кристи вернулась к тренировкам после падения в полуфинальном забеге на 1500 метров на Олимпиаде в Пхенчхане, за день до квалификационных стартов на дистанции 1000 метров, сообщает олимпийская служба новостей.
Кристи упала и врезалась в маты в субботу в ходе полуфинального забега на 1500 м. Спортсменка была доставлена в больницу, где прошла медицинское обследование, которое не выявило переломов.
«Состояние Элис Кристи улучшается, сегодня она вышла на лед. Мы продолжим поддерживать ее и следить за ее состоянием, окончательное решение (об участии в забеге на 1000 метров) будет принято во вторник», — сказал представитель сборной Великобритании.
Отборочные старты на дистанции 1000 метров состоятся во вторник, медали будут разыграны в четверг.
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